‘Na de lompe grappen volgt in All Stars altijd verbroedering’

Het was halverwege de jaren negentig toen regisseur Jean van de Velde, na zijn succesvolle bioscoopfilm De Kleine Blonde Dood, zijn volgende project omarmde: een film over een groep voetballende vrienden.

Veel collega’s waarschuwden hem om vooral niets met het idee te doen, vertelt hij een kwart eeuw later lachend. „Voetbalfilms gelden over het algemeen als vergif in de bioscopen. Een film over boksen is helder: twee mannen die tegenover elkaar staan in de ring, dat is spannend en goed uit te leggen. Bij voetbal sta je met elf tegenover elf, dat is veel te ingewikkeld om een goed verhaal omheen te verzinnen. En je ziet het meteen als acteurs echt niet goed zijn in het spel, want iedereen heeft er verstand van. Je moet alleen maar voetbalfilms maken over hele slechte spelers.”

Toch zette Van de Velde zijn plan voor All Stars door. Meer dan 300.000 mensen kochten een kaartje, het lied Toen ik je zag van Antonie Kamerling werd een evergreen en er volgden een tv-serie, een Emmy Award en een bioscoopvervolg.

Dankbare archetypen

BNNVARA klopte de afgelopen jaren meerdere malen bij de regisseur aan of hij oren had naar een nieuwe serie waarin de kinderen van het elftal de hoofdrol zouden spelen. Uiteindelijk maakte de omroep zelfs budget vrij om Van de Velde een paar nieuwe verhaallijntjes te laten bedenken. „Als ik er eenmaal voor ga zitten, dan komen de ideeën rond de jongens vanzelf”, zegt de regisseur (inmiddels 63). „Het zijn allemaal archetypen waar je heel gemakkelijk situaties bij kan bedenken die tot goede grappen leiden. Wat gebeurt er als je volkse jongen Johnny (Daniël Boissevain) afhankelijk maakt van een slimme vrouw met Marokkaanse roots? Hoe pakt het uit als enorme womanizer Mark (Peter Paul Muller) een zoon blijkt te hebben die gay is? Het leven loopt soms heel anders dan je verwacht.”

Het helpt ook dat Van de Velde de personages dertig jaar terug voor een groot deel naar de acteurs heeft gemodelleerd. De scripts en dialogen liggen vast. Maar veel grappen en reacties in beeld ontstaan pas op de set waar hij de spelers veel ruimte geeft om te improviseren. „We hebben toentertijd, en nu ook weer, een groep acteurs verzameld die met heel veel ideeën komen. ‘Jean, is het leuk als ik tijdens deze scène flauwval?’ ‘Wat dacht je ervan als ik elke keer in de kleedkamer moeite heb met het strikken van mijn veters?’ Het enige dat ik hoef te doen, is de beste ideeën te kiezen en te bepalen wat in het grote plaatje goed werkt.”

Grappen over het randje

De grappen in All Stars balanceren vaak op het randje van wat kan of niet. „Voorzichtige grappen werken zelden”, zegt Van de Velde. „Je moet ergens met gestrekt been in gaan hangen. Ik schiet liever uit de bocht dan dat ik een kwartier voor de bocht al op de rem ga staan. Je komt ermee weg omdat de kijker weet dat de jongens ondanks hun lompe opmerkingen een goed hart hebben. En omdat de kijker weet dat uiteindelijk altijd de verbroedering wacht.”

Die aanpak werkte twintig jaar geleden, toen de aflevering waarin de Swift Boys het moesten opnemen tegen een Duits team dat bestond uit spelers met het syndroom van Down. En die aanpak werkt nu nog steeds als in de nieuwe reeks het team met T-shirts met varkens erop – de nieuwe sponsor is een slagerij – tegenover een elftal van Marokkanen komt te staan. „Ik geloof er heilig in dat je mensen met een lach in de spiegel kan laten kijken en hopelijk aanzet om over bepaalde onderwerpen iets genuanceerder te laten nadenken.”

Van de Velde maakte twee jaar geleden de succesvolle film Bram Fischer, over de anti-apartheidsstrijd in Zuid-Afrika. „Maar daarmee pleit je toch voor eigen parochie; mensen die een kaartje kopen, zijn al geïnteresseerd in het onderwerp. All Stars bereikt iedereen, ook mensen die bijvoorbeeld nog twijfels hebben over lhbti’s of Marokkanen.” Hij is heel trots dat de term ‘een Brammetje’ – het personage van Danny de Munk komt in de eerste film na een lange worsteling uit de kast – nu in veel amateurteams is ingeburgerd.

Geen blackface-aflevering

Tegelijkertijd merkt Van de Velde dat de tijden zijn veranderd. Een idee voor een ‘blackface’-aflevering in de nieuwe serie herschreef hij na gesprekken met zwarte vrienden en collega’s. „Het leek mij een heel goede manier om de gevoeligheid over dat onderwerp aan te kaarten; dat is een discussie die ik oprecht graag wil voeren. Maar die discussie blokkeert meteen zodra mensen zo’n ‘blackface’ zien. Niemand luistert dan meer naar de inhoud en dan schiet zo’n idee zijn doel helemaal voorbij.”

Van de Velde is nog lang niet klaar met de Swift Boys. „Ik heb altijd al een derde speelfilm willen maken, Bold Stars, als de mannen rond de zestig zijn. En we denken al langer over Small stars, een Stand by me-achtige prequel over de tieners die ze in de jaren tachtig waren.” Ook kwam de suggestie al ter tafel een spin-off te maken over Bram en Paul (Raymi Sambo), die inmiddels getrouwd zijn en een Congolees adoptiekind hebben. „In de nieuwe serie zitten een paar flashbackscènes van de eerste film. Ik werd daar best melancholiek van. Ik ben inmiddels 63 en opa; je denkt dat je alle tijd hebt, maar ondertussen gaat het leven heel snel. Het lijkt soms alsof we de eerste film gisteren hebben gedraaid.”

De regisseur is zich opeens veel bewuster van de tijd die hem nog rest. „Ik hoop dat ik een Manoel de Oliveira ben die tot op zijn 106ste films kan blijven maken. Maar ik weet tegelijkertijd dat ik veel plannen die ik nu maak niet meer kan realiseren: ik heb niet meer de luxe van oneindigheid. Wat zijn de films die er écht toe doen, welke verhalen wil ik nog écht vertellen?” Tegelijkertijd rekent Van de Velde er stiekem op dat hij de genen van zijn moeder heeft, die haar honderdste verjaardag nadert: „Laat ze bij het Filmfonds hun borst maar nat maken, want van mij zijn ze nog lang niet af.”

All Stars & Zonen (BNN-VARA) Zondag 20 september, NPO3, 21.55-22.35u