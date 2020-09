Moria-compromis leidt tot onrust onder partijleden

Wat is de waarde van een politiek compromis wanneer de partijen die het sluiten die beslissing niet kunnen uitleggen aan hun achterbannen? Die vraag dringt zich op nu de ‘Moria-deal’ van vorige week wel een politieke strijd heeft beslecht, maar maatschappelijk verzet juist heeft aangewakkerd.

Want de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie mochten dan wel opgelucht zijn dát ze ondanks grote onderlinge tegenstellingen overeenstemming hadden bereikt over het opvangen van vluchtelingen uit Lesbos, bij de achterbannen van verschillende partijen valt de deal slecht. En de kou is niet zomaar uit de lucht. Actieve leden van D66, ChristenUnie en CDA zijn acties begonnen om het kabinet er alsnog toe te bewegen meer mensen naar Nederland te halen.

De Moria-deal is het compromis dat de regeringspartijen vorige week sloten naar aanleiding van de brand die het Griekse vluchtelingenkamp Moria goeddeels verwoestte. Het kabinet besloot honderd vluchtelingen van het eiland Lesbos op te vangen, maar daarvoor in de plaats honderd VN-vluchtelingen uit andere landen niet naar Nederland te laten komen.

„Koehandel met vluchtelingen

In de Tweede Kamer klonk daarop direct kritiek. Van rechts, omdat „de VVD wéér door de knieën is gegaan” voor de „emotionele chantage van de linkse goegemeente” (PVV). En van links, die het compromis „wrang” noemde (PvdA) en „koehandel met vluchtelingen” (SP).

De onrust was nooit eerder zo sterk als nu Antonie Fountain ChristenUnie-lid

Sindsdien waren er allerlei acties. Zo demonstreerden zo’n 1.500 mensen, coronaproof, op het Museumplein in Amsterdam. Tekenden ruim 88.200 mensen een petitie die het kabinet oproept vijfhonderd kinderen uit Griekenland op te vangen. En gaat er een open brief rond van dezelfde strekking, ondertekend door bijna 1.500 actieve leden van D66, ChristenUnie en CDA (en zeven VVD’ers). Initiatiefnemer en ChristenUnie-lid Antonie Fountain: „De onrust bij de achterban was nooit eerder zo sterk als nu. Wij weten ook niet hoe het nu verder moet.”

Volgens ondertekenaar en Gelders CDA-lid Dave Ensberg zakt het CDA met de deal „door een morele ondergrens”. „Deze partij weet niet meer waartoe ze op aarde is”, zegt hij. „Beslissingen zijn niet meer gedreven door christendemocratische waarden, maar door de angst om rechtse kiezers te verliezen bij de verkiezingen. Het CDA is oppervlakkig geworden en opportunistisch.”

81 actieve ChristenUnie-leden gingen een stap verder: zij verstuurden „een appèl aan het partijbestuur om zich te bezinnen”, aldus opsteller Niels Bruinius, bestuurslid van de afdeling Hilversum, die de inhoud van de brief verder niet wil prijsgeven, omdat het een „interne aangelegenheid betreft”.

Dat gebeurde nadat partijleider Gert-Jan Segers maandagjuist had geprobeerd de deal uit te leggen, in een lang bericht op Facebook. Hij noemde de deal „een lelijke afspraak met een bittere nasmaak”, die hij toch had moeten maken.

Ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten benadrukte dat dit het maximaal haalbare was. Binnen de coalitie lopen de opvattingen over migratie nu eenmaal mijlenver uiteen. Zo had tijdens het koortsachtige beraad over de deal ook de terugkerende wens van de VVD om illegaliteit strafbaar te stellen nog even op tafel gelegen. Dat is het schrikbeeld van vooral D66 en de ChristenUnie.

Heilige huisjes

Zelfs binnen de VVD klinkt protest, al is het mondjesmaat. In NRC deden partijprominenten Neelie Kroes, Pieter Winsemius en Ed Nijpels afgelopen zaterdag een oproep aan partijleider Mark Rutte. „Het is een spannende vraag of de kopstukken van de partij hun kiezers wel goed inschatten”, zegt Winsemius. „Eerder bestonden dezelfde vooroordelen over het verlagen van de maximumsnelheid en het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Dat waren heilige huisjes, maar er is geen rimpeltje van te zien geweest.”

Het aanhoudende verzet brengt partijen in een lastige positie. Toegeven aan de druk om meer mensen op te nemen is moeilijk nu er een akkoord is bereikt, ook al spreken de leden van CDA, ChristenUnie en D66 die oproepen tot een ruimhartiger opvang hun partijen aan op fundamentele waarden zoals barmhartigheid en humaniteit.

Als het aan het kabinet ligt, is protest zinloos. Met de verkiezingen in zicht wil vooral de VVD geen kiezers verliezen aan partijen als PVV en FVD, die een nog strenger beleid voorstaan. En CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma herhaalde in het tv-programma WNL op Zondag dat zijn partij niet voornemens is meer mensen op te vangen. Maar hij zei ook: „Ik kan niet in de toekomst kijken.” En: „Voorlopig is dit wat het is.”

Het is afwachten of de partijen bestand zullen blijven tegen de druk van hun achterbannen. En hoe ze met deze onrust omgaan in de verkiezingscampagnes die langzaamaan van start gaan.

