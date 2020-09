Misbruik de opvang na Moria niet voor verkiezingsretoriek

Na de brand in het kamp Moria op Lesbos besloot het kabinet om honderd mensen in Nederland op te vangen, zo liet staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie, VVD) op 10 september 2020 per Kamerbrief weten. Maar haar brief bevat ook „aanvullende maatregelen”. En daarvoor was tot nu ten onrechte weinig aandacht.

Carolus Grütters is jurist, verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen

Want merkwaardig genoeg hebben die maatregelen niets van doen met het drama in Moria. Het is alsof in het kader van reddingsoperaties bij een dijkdoorbraak en passant wordt gemeld dat de tarieven voor de afvalwaterzuivering en de rioolheffing worden verdrievoudigd.

De staatssecretaris van Justitie noemt na de uiteenzetting over Moria drie aanvullende maatregelen: de belofte om de strafmaat voor mensensmokkel aan te scherpen; een verruiming van de mogelijkheden om de verblijfsvergunningen van criminele vreemdelingen in te trekken; en een efficiëntere asielprocedure

Wat die eerste maatregel betreft: het is op zijn minst gevoelloos en zeker tactloos om in dezelfde brief waarin de „rampzalige gebeurtenissen” in Moria worden beschreven te melden dat het kabinet streeft naar het aanscherpen van de strafmaat voor mensensmokkel. Wat heeft mensensmokkel naar Nederland te maken met het drama op Lesbos? Is het een hint aan al die gemeentebesturen die zich al tijden sterk maken voor het opvangen van kinderen uit Moria?

Harddrugs

De verruiming van de mogelijkheden om een aanvraag af te wijzen waarbij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt omgezet in een voor onbepaalde tijd, slaat op in Nederland geboren of opgegroeide vreemdelingen. Er staat nu in de wet dat die aanvraag kan worden afgewezen als de hier opgegroeide vreemdeling na zijn achttiende veroordeeld is tot een gevangenisstraf van minstens vijf jaar. Zo’n straf wordt doorgaans gegeven voor de handel in meer dan tien kilo harddrugs. Het zal ongetwijfeld een zinnige maatregel zijn, maar waarom hier en nu?

De maatregel die beoogt de asielprocedure efficiënter te maken is te gek voor woorden. In de afgelopen decennia is vaak en veelal op verzoek van het ministerie onderzocht wat de oorzaken zijn van de opstoppingen in de asielprocedure en wat daaraan gedaan kan worden. In rapporten is vastgesteld dat het ministerie al jaren zelf de achterstanden veroorzaakt, en verergert, door te snel opvangplaatsen te sluiten of personeel te ontslaan.

Aanmeldgehoor

Een efficiëntere procedure begint met een uitgebreid en met veel waarborgen omgegeven eerste gehoor. De staatssecretaris komt echter met de tegenovergestelde maatregel: vraag in een ‘aanmeldgehoor’ zoveel mogelijk als de asielzoeker nog staat uit te hijgen van zijn vlucht. Dat is snel en efficiënt. Wijzigingen of correcties van advocaten komen later wel.

Ik vraag me af wat het ministerie doet met al die rapporten over de asielprocedure. Ze verdwijnen kennelijk niet alleen in een diepe la, maar ze worden niet eens gelezen. Of, erger nog, ze worden wel gelezen maar gekwalificeerd als ‘ook maar een mening’. De aanvullende maatregelen uit de brief van de staatssecretaris kunnen slechts worden verklaard als verkiezingsretoriek. Dat lijkt me niet alleen ongepast, maar na de schokkende gebeurtenissen op Lesbos zelfs amoreel.