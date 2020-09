Acteurs-management zet wens voor diversiteit voortaan in het contract

Managementbureau Favor Talents, dat acteurs als Hadewych Minis, Romana Vrede en jonge ster Walt Klink vertegenwoordigt, stuurt voortaan in contracten aan op meer diversiteit in cast en crew. In de contracten staat onder meer dat de producent ‘streeft naar een samenstelling van cast & crew die een actuele afspiegeling vormt van de maatschappij.’ Ook gaat het bureau bewust regisseurs werven die verhalen vertellen van weinig gerepresenteerde groepen.

„Zeker de helft van de 70 namen die wij vertegenwoordigen, passen net als wijzelf niet in het witte, heteronormatieve spectrum”, legt Benny Stroet van Favor Talents uit. „We zien dat in films en tv-series veel groepen zoals LHBTIQ+’ers, mensen van kleur of vrouwen nog steeds slecht vertegenwoordigd zijn. Niet alleen voor en achter de camera, maar ook in de verhalen die worden ontwikkeld.”

Sinem Kavus in ‘Hoogvliegers’, Foto Dinand van der Wal

De managers nemen de wens voor een meer inclusieve cast en crew nu mee in contracten. „Het is niet onze bedoeling producenten te dwingen bepaalde keuzes te maken”, beklemtoont Stroet. „Maar je kan op deze manier wel heel actief de dialoog aangaan of er misschien nét een stapje extra kan worden gemaakt op dit gebied. De film- en tv-wereld zou een afspiegeling moeten zijn van de Nederlandse samenleving en is dat op dit moment gewoon echt niet.”

Lees ook deze analyse: Diversiteitsrichtlijnen Oscars: verrijkend of inhoudelijke bemoeienis?

Mocro Maffia

Stroet en zijn partners bij Favor Talents werden mede geïnspireerd door een groep zwarte acteurs in Hollywood, zoals Michael B. Jordan en Lupita Nyong’o, die de laatste jaren steeds actiever is geworden in het aandringen op meer inclusiviteit op de filmset. Favor Talents initieert voorafgaand aan het Nederlands Film Festival een regisseurspoule waar bewust andere verhalen verteld gaan worden. „Ook wij zoeken naar rolmodellen”, legt Stroet uit. „Je merkt nu dat een serie als Mocro Maffia, met een grotendeels Nederlands-Marokkaanse cast, een positief aanzuigende werking heeft. Er melden zich opvallend veel multiculturele jongeren die zich door zo’n serie realiseren dat ook zij het in dit vak kunnen maken. Een zelfde effect heeft een succesvolle queer-serie als Anne+.”

Uit een onderzoek van het Filmfonds uit 2019 blijkt dat het aantal niet-witte acteurs in Nederlandse films in twintig jaar tijd is verdubbeld tot 20 procent. „Natuurlijk is de situatie enigszins verbeterd, zo wit als Alles is Liefde (2007) zijn niet veel films meer. Maar het moet óók gaan om hoofdrollen, of om verhalen die een bepaald perspectief hebben.” Zo heeft regisseur Urszula Antoniak de hoofdrol in haar nieuwe film heel bewust veranderd van een witte vrouw in een vrouw van kleur, zonder dat die kleur een actieve rol in het verhaal speelt. „Het gaat ook om een manier van denken. Zo gebeurt het, zelfs met een zwarte actrice in de hoofdrol, maar zelden dat er een hairdresser op de set is die ervaring heeft met black hair.”

Romana Vrede in de film ‘Kraaiennest’. Foto The Rogues

Inclusief denken

Agentschap Copper en Co maakt deel uit van de inclusiviteitscommissie van de Nederlandse Agenten Associatie (NAA), de koepel van managementbureaus. „Het is goed dat er concrete stappen worden genomen”, stelt Willemijn Tuip van Copper. „Al voelt het toch als een soort dwang als je het in contracten opneemt; ik denk dat de dialoog organischer tot stand kan komen.” Zij merkt op dat het zinvol is als grote partijen als het Filmfonds, de NPO of RTL actiever aandacht besteden aan meer inclusiviteit.

De Filmacademie in Amsterdam, de grootste Nederlandse kweekvijver voor jonge makers, gaat al een paar jaar langs op scholen in multiculturele wijken om meer divers talent aan te boren. Dit werpt voorzichtig vruchten af, stelt directeur Bart Römer: de afgelopen twee jaar begonnen de eerste studenten uit dat traject aan de opleiding. „Ook in ons vacaturebeleid willen we heel actief minder wit denken: drie van de vier nieuwe medewerkers die we recent aannamen, hebben een meer diverse achtergrond. En in onze lessen is bewust inclusief denken bij het maken van een film of tv-productie een speerpunt geworden.”