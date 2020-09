López wint etappe bergop, Roglic houdt gele trui

Miguel Angel Lopéz heeft woensdag de Touretappe op de Col de la Loze gewonnen. De Colombiaan wist in de slotklim zowel geletruidrager Primoz Roglic als Tadej Pogacar achter zich te houden in de laatste paar kilometers.

De zeventiende etappe tussen Grenoble en Mérobel was 170 kilometer lang en de laatste 21 kilometer ging het bergop, naar de top van de Loze. Ruim daarvoor, in de eerste 50 kilometer, werden veel aanvallen uitgevoerd. Onder meer Julian Alaphilippe, Richard Carapaz en Dan Martin bleven lang vooruit rijden. Zij moesten in de steile klim één voor één lossen.

In de laatste 3 kilometer sprong López uit de nieuwe kopgroep, die daarvoor de ontsnapper Carapaz had ingelijfd, en kon niet meer worden ingehaald. Met zijn winst van woensdag heeft de wielrenner van Astana ook de derde plek in het algemeen klassement gepakt. Roglic wist zijn positie bovenaan de ranglijst te verstevigen, en won enkele seconden op Tadej Pogacar. Die had het zwaar in de laatste fase van de etappe.

Tussen de nummers één en twee van het klassement zit nu een verschil van 57 seconden. Tom Dumoulin kon niet mee in de steile laatste klim van de etappe, maar was snel genoeg om zijn negende plaats te behouden. Donderdag volgt in de Tour nog een rit in de Alpen, met de finish bergafwaarts in la Roche-sur Forron.

