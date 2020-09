Leider internationaal erkende regering Libië wil macht overdragen

De leider van de door de VN erkende regering in het Libische Tripoli Fayez al-Serraj wil in oktober de macht overdragen. Volgens de regeringsleider hebben gesprekken een „nieuwe verkennende fase” ingeluid, die het land meer eenheid kan brengen. Dat meldt persbureau AP woensdag.

Nadat in augustus een wapenstilstand werd afgekondigd, spraken verschillende strijdende groepen in september af om binnen achttien maanden nieuwe verkiezingen te houden. Tijdens de televisietoespraak woensdag waarin Al-Serraj zijn wens tot opstappen bekendmaakte, zei hij te hopen dat de huidige onderhandelingen eind oktober al kunnen leiden tot een overgangsregering. Die zal het land dan moeten besturen tot aan de nieuwe verkiezingen.

In Libië is een machtsstrijd gaande sinds de regering van Moammar Gaddafi in 2011 werd omvergeworpen door internationaal gesteunde rebellengroepen en daarna in 2014 verkiezingen mislukten. Tegenover de in 2015 ingestelde regering van Al-Serraj in het westelijke Tripoli staat de regering in de stad Tobruk in het oosten. Bij die laatste regering hebben onder andere generaal Khalifa Haftar en zijn strijders zich aangesloten, daarnaast krijgt deze groep steun van de Verenigde Arabische Emiraten, Egypte en Rusland.

Haftar

Opmerkelijk was dat Frankrijk tot voor kort steun bood aan krijgsheer Haftar, in de hoop dat deze als ‘sterke man’ nieuwe stabiliteit in Libië kon brengen. Frankrijk geloofde ook dat Haftar bescherming kon bieden tegen het oprukken van extremistische groepen als Al-Qaida en Islamitische Staat.

Het leidde tot spanningen tussen Frankrijk en Turkije, dat juist de westelijke VN-erkende regering in Tripoli steunde. Na een mislukte aanval op Tripoli door Haftar liet Frankrijk de generaal vallen en noemde Macron de steun een „misvatting”.

