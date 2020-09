KNVB verbiedt sponsordeal FC Emmen met sekswinkel EasyToys

De naam doet anders vermoeden, maar bij webshop EasyToys kun je geen kinderspeelgoed bestellen. Buttplugs, vibrators, pluche boeien en een lange lijst seksspeeltjes sieren het assortiment van het Veendamse bedrijf. En, dat was tot woensdag althans het plan, het zou de nieuwe shirtsponsor van eredivisieclub FC Emmen worden.

Tot de KNVB het sponsorschap verbood. Volgens de voetbalbond is het niet gepast op wedstrijdkleding sponsoruitingen te tonen „die in verband kunnen worden gebracht met de seksindustrie”, verklaarde een woordvoerder tegen persbureau ANP. De KNVB vindt dat voetbal „voor jong en oud toegankelijk moet zijn”.

EasyToys schrijft woensdag in een reactie „enorm teleurgesteld” te zijn in het besluit van de voetbalbond. FC Emmen meldt in een persbericht dat het „verbaasd en ontdaan” is. De partijen beraden zich op vervolgstappen.

Blanco shirt

Het Japanse bedrijf Hitachi Capital Mobility maakte vorig jaar bekend na vijf seizoenen te stoppen als shirtsponsor van FC Emmen. Maar een nieuwe sponsor is er nog niet. Afgelopen zondag speelde FC Emmen de eerste wedstrijd van het seizoen (3-5 verlies tegen VVV) daarom in een blanco shirt.

„Wij hoopten juist dat meer positieve aandacht voor onze webshop zou bijdragen aan het doorbreken van het taboe dat nog altijd rust op onze branche”, zegt Eric Idema, directeur van EasyToys en zelf afkomstig uit Emmen, in een verklaring. „Het feit dat erotiek en seksualiteit voor sommigen nog ongemakkelijke onderwerpen zijn, blijkt maar weer uit de beslissing van de KNVB.”