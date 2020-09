Klaver geeft Rutte complimenten en kritiek

Klaver (GroenLinks) geeft Mark Rutte (VVD) complimenten: „Ik hoor weleens: die Rutte is zo gek nog niet. Maar dat is misschien wel te zuinig.” Hij noemt Rutte een „premier van gerechtvaardigdheid” en wijst erop dat de premier zich „onvermoeibaar” inzet om de daders achter de ramp met MH17 op te sporen. „Maar er is ook een andere premier: Mark de manager.” De hogere huren zijn het gevolg van diens beleid, stelt Klaver. Hij heeft het over „het virus van economisme” dat de samenleving ziek heeft gemaakt.

Het Wopke-Wiebesfonds is te veel een economisch fonds, stelt Klaver. „We hebben een klimaatfonds nodig.” Ook stelt hij dat de CO2-belasting is afgezwakt, waardoor vervuilende bedrijven niet genoeg betalen en de klimaatdoelstellingen niet worden gehaald. Daarop interrumpeert Dijkhoff (VVD): hij stelt dat als Klaver daadwerkelijk wil dat het land in 2050 klimaatneutraal wordt, het taboe van kernenergie af moet. „Met alleen wind gaat het niet lukken.” Volgens Klaver is het al mogelijk om een kerncentrale in Nederland te bouwen, maar geen enkel bedrijf wil zich daaraan wagen. „Als er een bedrijf is dat een kerncentrale in Nederland wil neerzetten, schrijf je in. Ik denk dat er niemand komt.”

Foto David van Dam

