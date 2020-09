Kamer droomt van post-corona-Nederland

De Algemene Politieke Beschouwingen (APB) waren al bijna acht uur bezig toen PvdA-leider Lodewijk Asscher bij de interruptiemicrofoon het woord kreeg. Hij vond het vreemd dat de Tweede Kamer een debat voerde zonder het te hebben over het oplopend aantal coronabesmettingen buiten de zaal van de Tweede Kamer.

Vlak daarvoor was bekend geworden dat België niet-noodzakelijke reizen naar Noord- en Zuid-Holland verbiedt, eerder op de middag had minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) voor vrijdag regionale maatregelen aangekondigd. Niet in de Kamer, maar voor de draaiende camera’s net daarbuiten. „Vrij bizar”, aldus Asscher. Kon het kabinet daar nog vóór morgenochtend een brief over sturen? Hij nam in zijn eigen bijdrage aan het debat, later op de dag, veel tijd om het over de corona-actualiteit te hebben: het gaat volgens de PvdA-leider „echt niet goed”.

Het was een van de weinige keren dat de rap oplopende besmettingscijfers in de Tweede Kamer benoemd werden – juist op de dag dat het RIVM een recordaantal positieve testen had gemeld sinds er op grote schaal getest wordt. De pandemie die Nederland al maandenlang in de greep houdt, deed dat niet in het jaarlijkse debat waar fractieleiders traditioneel proberen het alledaagse te ontstijgen door vooruit te kijken en met grotere ideologische verhalen en vergezichten te komen dan tijdens andere debatten.

Testbeleid, bron- en contactonderzoek en materiaal, het kwam wel af en toe voorbij. Maar woensdag gingen veel politici verder dan dat: ze markeerden het einde van het oude denken en het begin van het nieuwe. „Post-corona”, noemde CDA-fractieleider Pieter Heerma de tijd die nog moet komen. Hij sprak over het jaar 2020 als „een kantelmoment, net zoals 9/11 of de val van de Muur.” Meer fractieleiders benoemden de coronapandemie als een historisch moment dat dwingt tot ideologisch herbezinning. Alsof het einde van de crisis aanstaande is.

De fractievoorzitters bekritiseerden het verleden, in het licht van het heden, met als doel het verbeteren van de toekomst – vrij naar de Britse econoom John Maynard Keynes. „Wie Nederland in 2040 bekijkt ziet geen land van uitbuitingsconstructies en trash jobs”, zei Heerma, maar „een Dutch miracle” dat in de hele wereld navolging zal krijgen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff sprak over het „einde van de zorgeloosheid” van zijn generatie na 11 september. „Toen wisten we ook niet precies hoe de wereld zou worden. Net als nu. Maar ik hoop dat we later zeggen: in 2020 begon het. Eerlijke handel, een sterke overheid en minder afhankelijkheid.” Asscher noemde het neoliberalisme „technisch en moreel failliet”, hij wil „bestaanszekerheid” van mensen centraal stellen.

Steunpakket voor jongeren

Zo besprak iedere fractievoorzitter hoe Nederland onvermijdelijk zal veranderen. Meer nadruk op Europese samenwerking, zei D66’er Rob Jetten. Meer zeggenschap in bedrijven voor werknemers, wilde SP’er Lilian Marijnissen. GroenLinks-leider Jesse Klaver vroeg het kabinet om naast een steunpakket voor bedrijven na te denken over een „steunpakket voor de jongere generatie”.

Naast de verschillen was een breed gedeelde wens te horen: minder marktdenken, meer aandacht voor de publieke sector. „Er is echt iets aan het veranderen”, constateerde Asscher.

Politici willen van corona geen ‘nieuw normaal’ maken, zoals aan het begin van de crisis werd gezegd, maar dat ‘nieuwe’ zélf vormgeven. Marijnissen: „Laten we wat economie betreft niet teruggaan naar het oude normaal, maar bouwen aan een nieuwe economie.”

Het debat begon traditioneel: met een lang, fel, betoog van PVV-leider Geert Wilders, volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver „met racistische uitingen doorspekt” . Wilders hekelde het proces tegen hem dat al zes jaar duurt en herhaalde de boodschap waarvoor het hof hem twee weken geleden veroordeelde zonder een straf op te leggen: dat hij „minder, minder, minder” Marokkanen wil.

NRC checkte de uitspraken en beweringen van de fractievoorzitters: lees hier het liveblog terug.

Het toont hoe Wilders, zes maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, probeert het debat zijn kant op te trekken. De PVV’er wil het over een voor hem gunstig onderwerp hebben: immigratie en het idee dat Nederland door migranten „onherkenbaar” is veranderd. Want voor het economisch beleid van het kabinet is nu steun vanuit kiezers, blijkt uit opiniepeilingen. En juist op economische onderwerpen is Wilders zwakker, bewees PvdA’er Asscher toen hij de leider van de in peilingen tweede partij van Nederland interrumpeerde. „U stemt altijd tegen betere bescherming van werkenden”, aldus Asscher, „bijvoorbeeld toen het over fietskoeriers ging.” Wilders fronsde. „Fietskoeriers? Ik wist niet eens dat die bestonden.”

De fundamentele onzekerheid van de coronapandemie, waarin een tweede golf alle economische voorspellingen en woensdag uitgesproken wensen overhoop kan gooien, bleef vaak onbenoemd. Een nieuwe lockdown kan de verwachte groei van volgend jaar ongedaan maken, de werkloosheid nog harder laten stijgen - en de dromen en vergezichten van politici met nog meer onzekerheid omhullen.

NRC De Haagse Stemming Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat Inschrijven