‘Je bent als eindregisseur een soort loodgieter’

Het Nederlandse theaterlandschap bestaat de laatste decennia steeds meer uit ‘makende spelers’: acteurs die zichzelf ook expliciet als theatermaker beschouwen. Bij aanvang van het maakproces hebben ze nog geen script en er zit geen regisseur in de studio klaar die ze vertelt wat er van hen verwacht wordt. Integendeel: ze bedenken hun eigen concept en spelen het materiaal dat ze zelf ontwikkelen.

Bekende hedendaagse voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld theatermaker Marjolijn van Heemstra, die met persoonlijke solovoorstellingen langs kleine theaters toert, of de jonge muziektheatergezelschappen die onder de vleugels van Orkater opereren. Maar ook een collectief als De Warme Winkel, dat in schouwburgen en op prestigieuze festivals zoals het Holland Festival speelt, bestaat uit theatermakers op de speelvloer.

Met de opkomst van die makende spelers ontstond er ook een nieuw soort vertakking binnen het regisseurschap: een eindregisseur. Maar wat houdt dat eigenlijk in: eindregie? Welke ruimte neemt een eindregisseur en welke juist niet? Is het een ondankbare taak in de marge van een maakproces, of een onmisbare blik van buitenaf?

Hoewel de precieze invulling wat verschilt, is een eindregisseur doorgaans iemand die extern, en voor de duur van één project, wordt aangetrokken.

Aanvankelijk is een eindregisseur meestal ongeveer eenmaal in de week bij een repetitie aanwezig. Dat is niet uit financiële overwegingen, maar een artistiek gedreven keuze. Theatermakers creëren op die manier de ruimte om samen – zonder hiërarchie – materiaal te ontwikkelen. De makers laten aan het eind van de week het materiaal zien dat ze ontwikkeld hebben en gaan daar met de eindregisseur over in gesprek. Pas in de laatste fase van een maakproces – de montageperiode, wanneer de scènes in grote lijnen af zijn en er wordt gewerkt aan zaken als volgorde en scène-overgangen – is de eindregisseur vaak een of twee weken fulltime bij de repetities aanwezig.

Jetse Batelaan (1978) is artistiek leider en regisseur bij Theater Artemis, het gezelschap waarmee hij (internationaal) hoge ogen gooit met zijn radicale jeugdtheatervoorstellingen, zoals Het dier, het dier en het beestje, dat begin februari in première ging. Maar daarnaast doet hij zo nu en dan een eindregie bij een ander gezelschap. „Voor mij is het verschil heel helder: mijn eigen regisseurschap bij Artemis is altijd gecombineerd met het auteurschap. Die voorstellingen starten dus helemaal bij mij. En dat is meteen het heerlijke van eindregies: daar is dat niet zo.”

Die afwisseling is een verademing, legt hij uit. „Als eindregisseur ben je als het ware te gast in andermans concept. Ik voel me als eindregisseur een soort loodgieter: ik kom langs om de onderdelen in elkaar te zetten.”

Ook Suze Milius (1986) noemt als grootste verschil dat ze als eindregisseur niet zelf de bron van het materiaal is. Ze is als regisseur en theatermaker onder meer verbonden aan Orkater, waarbij ze vlak voor de corona-uitbraak werkte aan haar eerste grotezaalvoorstelling Fabel, die eigenlijk in maart in première zou gaan. Daarnaast doet ze relatief veel eindregies: het afgelopen jaar alleen al bij vier verschillende voorstellingen.

Buitenstaander

Een ander belangrijk verschil is dat haar werk als eindregisseur meer gekaderd is. „Binnen mijn eigen werk creëer ik materiaal en werelden, maar daarnaast hou ik me ook bezig met decorontwerp, tekst, licht en allerlei andere dingen. Het daadwerkelijke regisseren is in dat geval maar een onderdeel van mijn praktijk.”

Dat de eindregisseur geen deel uitmaakt van het collectief en dus meer afstand heeft, kan een groot voordeel zijn, volgens Milius. Dat ervoer ze onder meer bij de voorstelling De Managers van theatercollectief La Isla Bonita, die tot en met eind november weer langs de theaterzalen reist. Daarin onderzoeken vier jonge spelers in een fysieke kantoorparodie sociale codes en machtsstructuren. Milius: „Omdat die voorstelling over groepswerking gaat, heb ik de spelers vanuit mijn rol als buitenstaander kunnen dwingen om dat onderzoek bij zichzelf aan te gaan. Je kan mooie en hilarische acts rondom die thematiek verzinnen, maar hoe zit het met de onuitgesproken hiërarchie binnen jullie eigen collectief? Hoe staan jullie hier zelf in?”

Omdat ze van buitenaf komt, is het in dat soort collectieve processen makkelijker om de complexe vragen te stellen die binnen de groep soms uit de weg worden gegaan, volgens Milius. „Waardoor er uiteindelijk misschien eerlijker materiaal ontstaat.”

Voor haar eigen regisseurschap zegt ze het bovendien leerzaam te vinden om veel eindregies te doen, omdat ze op die manier veel makers, vormen en processen van binnenuit leert kennen. Ook Batelaan ervaart die veelzijdigheid als iets positiefs. „Door veel eindregies te doen, kom je in werelden terecht waar je anders niet snel mee in aanraking komt. Mijn talent als theatermaker ligt volgens mij vooral in beeldend theater. Dus als ik eindregies doe bij een theatercollectief als BOG of bij Marjolijn van Heemstra – die allebei juist talig zijn – kan ik daar mijn beeldende commentaar aan toevoegen.”

Dit voorjaar deed Batelaan de eindregie van Een oprechte ode aan de ironie van De Warme Winkel, dat een paar dagen voor de première in maart werd geannuleerd. Gelijkgestemdheid en vertrouwen waren belangrijke redenen om juist Batelaan als eindregisseur te vragen, vertelt theatermaker Vincent Rietveld namens het collectief. „Voor Jetse is het concept achter de voorstelling net zo belangrijk als voor ons. Hij kijkt niet alleen naar ons acteerwerk, maar kan bij uitstek scherp in de gaten houden of onze bedoelingen achter de scènes nog goed tot hun recht komen.

„We werken met De Warme Winkel helemaal vanuit het collectief, dus zonder hiërarchie”, vult Rietveld aan. „Daarin dragen we gedurende de repetitieperiode allemaal materiaal rondom een thema aan. Als je zonder eindregisseur scènes voor de voorstelling moet selecteren, bestaat de kans dat je alleen maar je eigen ideeën aan het doordrukken bent. Dan is het belangrijk dat we iemand voor onze neus hebben die we honderd procent vertrouwen.”

Volgens Marijn van der Jagt (1963) – die begin dit jaar zowel eindregie deed bij Bambie 20: de woedende versie van mimetheatergroep Bambie als bij Rock Me Baby van theatermaker Servaes Nelissen en Feikes Huis – moet de eindregisseur zich voortdurend kunnen voegen naar de behoeftes van de makers. „Het draait vaak om de vraag: op welke manier krijgt hún creativiteit de meeste ruimte?”

Remmend

Ze heeft dan ook nooit de behoefte gehad om intensiever bij een repetitieproces betrokken te zijn. Sterker nog: soms is het juist belangrijk om als eindregisseur even weg te blijven van de repetities, vertelt ze. „Bambie vertrekt bij hun voorstellingen vanuit improvisaties op een bepaald thema. Maar als er tijdens improvisaties de hele tijd iemand aan de zijkant zit mee te kijken, werkt dat remmend. Ik kijk precies en leg snel scènes vast. Bij Rock Me Baby vroegen ze me daarom wel eens om ‘niet te gedetailleerd’ te zijn in mijn commentaar.”

Je moet als eindregisseur goed het verschil kennen tussen je eigen kracht en die van de makers die je voor je hebt, zegt Van der Jagt. „Ik denk vooral logisch, terwijl de meeste voorstellingen waarvoor ik de eindregie doe, ook gebaat zijn bij een bepaalde mate van grilligheid. Die ordening die ik meebreng is noodzakelijk, maar alleen gedoseerd en op bepaalde momenten, anders zit het in de weg.”

De mate van betrokkenheid als eindregisseur is bij elk project weer anders, vertelt Van der Jagt. „Soms is het verschil tussen eindregisseur en regisseur klein. Bijvoorbeeld bij een aantal solo’s die ik eerder met Servaes heb gemaakt. Omdat we met z’n tweeën waren, werd mijn rol meer die van gewone regisseur.”

Dat die grens in sommige processen diffuus is, ervoer ook Milius. Bij De familie Mansøn (2015) van Orkater en Lars Dobermann werd ze gevraagd voor de eindregie, maar na de eerste week wilden de makers haar er fulltime bij hebben. Dat werd tijdens het maakproces bijgesteld. Milius: „Maar ik was in vrijwel geen enkele recensie te vinden. Ik was onzichtbaar, terwijl ik het samen met hen gemaakt heb.”

Inmiddels is ze op het punt gekomen dat ze het aantal eindregies af wil bouwen. Want er zit ook een andere kant aan te veel ad-hocprojecten bij andere theatermakers, legt ze uit. „Als eindregisseur pas ik me voortdurend aan op de werkwijze van een ander en daardoor sla ik dingen over die ik anders wel gedaan zou hebben. Daardoor voel ik nu sterk de behoefte om me te focussen op mijn eigen projecten.”

De managers van La Isla Bonita (eindregie: Suze Milius), t/m 29/11, Inl: laislabonita.nl

