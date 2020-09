Iconische kroon van rapper Notorious B.I.G. levert 600.000 dollar op bij veiling

Het is een van de meest iconische foto’s uit de hiphopgeschiedenis: die van de New Yorkse rapper Notorious B.I.G. - ‘Biggie’ - met de plastic kroon op zijn hoofd. Fotograaf Barron Clairborne kocht die kroon, een wegwerpexemplaar, bij een rommelwinkel in New York. Meer dan twee decennia later leverde het voorwerp dinsdagavond bijna 600.000 dollar (505.000 euro) op bij een veiling van Sotheby’s.

Clairborne kreeg in 1997 van tijdschrift Rap Pages de opdracht om Christopher Wallace, zoals de rapper eigenlijk heette, vast te leggen als de ‘koning van New York’. Het idee was daarmee zijn status als beste rapper van dat moment te onderstrepen. Drie dagen na de fotosessie werd Biggie op 24-jarige leeftijd doodgeschoten in Los Angeles. Door wie is nooit duidelijk geworden. De editie van Rap Pages kwam kort erna uit en het overlijden van de rapper droeg bij een de iconische status die het beeld zou krijgen.

Hiphoprelikwieën

Op de veiling dinsdag verkocht Sotheby’s meerdere hiphoprelikwieën. Zo werden ook liefdesbrieven geveild die Notorious B.I.G.’s rivaal Tupac op zijn zestiende schreef (75.600 dollar) en een postzegel van rapgroep Wu-Tang Clan (8.190 dollar), gesigneerd door producer RZA.

Notorious B.I.G. staat bekend als een van de beste rappers aller tijden. Hij wordt geroemd om zijn soepele manier van rappen en het rauwe beeld dat hij in zijn teksten oproept van Brooklyn, waar hij opgroeide. Enkele van zijn bekendste nummers zijn ‘Hypnotize’, ‘Juicy’ en ‘Gimme the Loot’. Biggie was aan het einde van zijn leven in een hevige rivaliteit verwikkeld met Tupac. De strijd kwam tot een dramatisch einde met het doodschieten van Tupac in Las Vegas in 1996, een jaar voordat Biggie vermoord werd. Ook de omstandigheden rond Tupacs dood zijn nooit opgehelderd.