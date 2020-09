Gesloten coffeeshop Terneuzen moet de staat 11 miljoen betalen

De eigenaar van coffeeshop Checkpoint in Terneuzen, die in 2008 werd gesloten door de burgemeester, moet 11 miljoen euro betalen aan de staat. Dat heeft het gerechtshof Den Haag woensdag bepaald. Hij werd een paar jaar geleden veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Toen kreeg hij geen straf.

Het OM had 22,5 miljoen euro geëist. Dat is de winst die de eigenaar met zijn coffeeshop maakte van 2006 tot 2008, de periode waarvoor hij is veroordeeld. Het hof in Den Haag laat meewegen dat de overheid een faciliterende rol speelde in de ontwikkeling van de coffeeshop.

Strafbare feiten

Zo was het OM jarenlang op de hoogte van sommige strafbare feiten waar de coffeeshop zich schuldig aan maakte. Checkpoint had in het verkoopgedeelte van de winkel bijvoorbeeld nooit meer dan vijfhonderd gram softdrugs liggen, wat is toegestaan. Maar in het kantoorgedeelte lagen dan weer grotere hoeveelheden. Dat wist het OM. Toch besloot het over te gaan tot vervolging nadat het in 2008 een groter dan wettelijk toegestane voorraad softdrugs had aangetroffen, waarna de burgemeester de zaak sloot.

Zowel de coffeeshophouder als het OM kan nog tegen de uitspraak in cassatie gaan, waarna de Hoge Raad zich erover uitspreekt. De eerdere zaak tegen de eigenaar betrof een strafzaak, de rechtszaak die nu speelt, is aangespannen door het OM teneinde de coffeeshopeigenaar te ‘plukken’, zoals dat heet in justitietermen. Dat gaat om het afpakken van crimineel vermogen.

Lees meer over de zaak: Checkpoint werd gewoon te groot