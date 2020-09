Eerste besmetting met westnijlvirus in Nederland vastgesteld bij grasmus

Onderzoekers hebben voor het eerst een Nederlandse besmetting met het westnijlvirus aangetroffen. Bij een willekeurige test bleek eind augustus een grasmus in de regio Utrecht besmet, meldt het RIVM woensdag. Hetzelfde vogeltje was in het voorjaar ook al eens getest en had het virus toen nog niet onder de leden. Dat betekent dat het dier in Nederland besmet is geraakt.

Het westnijlvirus komt voor bij vogels en wordt overgedragen door muggen die besmette vogels geprikt hebben. Omdat de leefomstandigheden voor muggen als gevolg van klimaatverandering zijn verbeterd, vermoedden de onderzoekers al dat het virus ook in Nederland meer voet aan de grond zou krijgen. Muggen kunnen ook mensen en andere zoogdieren besmetten, met name paarden. Als de insecten geen vogel hebben gestoken, is dat echter niet mogelijk. Een mens kan een ander dus ook via een mug niet besmetten. Dat is alleen mogelijk via bloedtransfusies of orgaantransplantaties.

Zo’n 20 procent van de besmette mensen ontwikkelt westnijlkoorts, in de vorm van milde griepklachten. 1 procent wordt ernstig ziek, waarvan zo’n 4 tot 14 procent overlijdt. Het virus is in Europa bezig met een opmars. In 2018 werd een recordaantal gevallen geteld: 2.083, meer dan in de zeven jaar ervoor opgeteld. Dit seizoen zijn er tot vorige week volgens het Europese infectieziektencentrum ECDC 173 besmettingen bij mensen bekend, veelal in Zuid-Europa. Vijftien patiënten zijn overleden. Voor zover bekend is binnen Nederland nog nooit iemand besmet geraakt met het virus. Wel zijn Nederlanders bekend die in het buitenland besmet raakten.

De Nederlandse besmette vogel werd gevonden door het One Health PACT, een consortium geleid door het Erasmus MC dat probeert exotische virussen vroegtijdig op te sporen. Bij de ruim duizend vogels die tot nu toe werden getest, waren al antistoffen aangetroffen in vogels die vermoedelijk eveneens in Nederland besmet waren geraakt. Het is nu voor het eerst dat een actieve Nederlandse besmetting is aangetroffen. Het vogeltje was al voordat de testresultaten binnen waren weer vrijgelaten.

