Drie maanden cel en boete voor PSV-fans die in Madrid bedelaars vernederden

Vier PSV-fans die in 2016 bedelaars vernederden in Madrid hebben dinsdag een celstraf van drie maanden gekregen. Ook moeten ze allemaal aan elk van de vrouwen 1.500 euro betalen, meldt de Spaanse krant El País. De supporters, die de zitting via videoverbinding volgden vanuit Nederland, hebben de straffen geaccepteerd.

Volgens het Eindhovens Dagblad hoeven ze onder de Spaanse regels niet daadwerkelijk de cel in, omdat ze geen strafblad hebben. De fans waren in 2016 in Madrid omdat PSV tegen Atlético Madrid speelde in de achtste finale van de Champions League. Een groep supporters had zich voorafgaand aan die wedstrijd op het centraal gelegen Plaza Mayor verzameld en gooide muntjes naar bedelende vrouwen en liet hen kruipen voor geld. Ook zou iemand een 5 euro-biljet in brand hebben gestoken. Op Twitter verschenen beelden van de vernederingen, die tot veel ophef leidden.

Het Spaanse OM had vorig jaar één jaar celstraf en 600 euro boete geëist omdat de vier mannen „de waardigheid van de vrouwen” hadden geschonden. De supporters hebben volgens El País met een brief spijt betuigd aan de vrouwen. De vrouwen wonen inmiddels in Roemenië. De Spaanse justitie gaat hen opsporen om ze het geldbedrag te kunnen overhandigen.

