Directeur VanMoof: ‘Winst doet er eigenlijk niet toe’

Veel geld erin, veel geld eruit. En dan nog meer geld erin. Woensdag maakte elektrische fietsenmaker VanMoof bekend dat het opnieuw een groot bedrag bij investeerders heeft opgehaald: 34 miljoen euro. Dat volgt na een investeringsronde van een paar maanden terug, in mei. Toen haalde het Amsterdamse VanMoof ook al 13,5 miljoen euro op.

Sinds de coronacrisis kopen meer mensen een elektrische fiets

Volgens directeur Taco Carlier, die de start-up samen met zijn broer in 2008 oprichtte, is het nieuwe geld nodig om de onstuimige groei bij te benen. Sinds de coronacrisis doet de markt voor elektrische fietsen zoals VanMoof ze maakt, het goed: veel overheden investeren in fietsinfrastructuur en wereldwijd trekken mensen op tweewielers de weg op.

„We mikten eerst op een verdubbeling van de verkopen dit jaar”, vertelt Carlier aan de telefoon. „Maar we gaan nu richting de verdriedubbeling.” Dat zijn ongeveer 50.000 fietsen, wat een omzet van ongeveer 100 miljoen euro moet opleveren. Winst heeft VanMoof nog niet gemaakt, in 2018 (het meest recente jaar waarover resultaten bekend zijn) bedroeg het verlies 6,9 miljoen euro.

Volgens Carlier gaat VanMoof van het geld de productiecapaciteit van de fabriek in Taiwan uitbreiden. Er komen ook investeringen in onderzoek en ontwikkeling, om de fietsen beter te laten communiceren met de VanMoof-app, waarmee een gestolen fiets teruggevonden kan worden. En het bedrijf wil geld stoppen in een netwerk van servicepunten op plekken waar VanMoof (320 werknemers) groeit, zoals de Verenigde Staten.

De afgelopen maanden kreeg VanMoof te kampen met groeipijnen. Levertijden liepen op tot meerdere maanden. En: „Iedereen die de afgelopen elf jaar een fiets had gekocht, ging bellen met de klantenservice. Omdat ze een fiets zomerklaar wilden maken, of omdat ze meer gingen fietsen tijdens de lockdown. We waren soms gewoon onbereikbaar.”

Hebben jullie overwogen even geen nieuwe orders aan te nemen? Als klanten lang moeten wachten, loopt de irritatie ook op.

„We hebben ons marketingbudget in Europa teruggeschroefd. In Frankrijk werd dat trouwens voor ons gedaan [toen een spotje van VanMoof verboden werd omdat het een ‘klimaat van angst’ zou creëren]. En geprobeerd te communiceren dat je soms twee maanden moest wachten op een fiets. Je ziet wel dat mensen dan afhaken. Dus we hadden nog harder kunnen groeien als we een grotere voorraad gehad hadden.”

Carlier bestrijdt dat het geld er bij VanMoof wel erg snel uit vliegt. „Het regende kansen in de coronacrisis, er was elke dag meer vraag. We dachten: dan gaan we doorpakken. Het team dat net een weekje rust had van de vorige investeringsronde kon gelijk weer aan de slag.” Uiteindelijk bereikt VanMoof een akkoord met drie partijen: Norwest Venture Partners, Felix Capital en Balderton Capital. Die laatste was ook al verantwoordelijk voor de investering in mei. In totaal hebben investeerders nu 62 miljoen euro in het bedrijf gestopt. Ook heeft VanMoof een lening van 12,5 miljoen euro van de Rabobank.

Is het nog steeds de bedoeling om volgend jaar winstgevend te zijn?

„Ik denk … dat het nog wel eens zou kunnen volgend jaar. Maar eigenlijk doet het er niet toe. Ik groei liever nog 10 procent harder dan dat ik winst maak volgend jaar. Wij ontwikkelen onze onderdelen zelf, dat is heel duur en kan alleen uit als het heel groot wordt. Dan kan de kostprijs verder omlaag en daarmee de verkoopprijzen. Dat is uiteindelijk de bedoeling.”

Volgens Carlier worden fietsen – nu iets minder dan 2.000 euro – niet onder de kostprijs verkocht. Het verlies zit hem volgens hem in een grote ontwikkelafdeling die zelf de onderdelen ontwerpt. VanMoof laat die zelf bouwen bij fabrieken, en is daardoor naar eigen zeggen ook wendbaarder wanneer er een crisis in de toeleveringsketen uitbreekt. Zoals begin dit jaar. „We konden met de tekeningen naar andere spuitgieterijen.”

„De aanvangsinvesteringen zijn groot. Je moet mallen betalen, je laat kleine series maken. Maar later ben je spekkoper. Je bent niet afhankelijk van Shimano en Bosch voor je onderdelen. In potentie kunnen wij die fiets extreem veel goedkoper maken dan een Pon [fabrikant van Gazelle] of Accell [fabrikant van Batavus].”

Wat als mensen straks misschien weer vaker in de auto stappen?

„De markt voor elektrische fietsen was al gigantisch aan het groeien. Het enige wat het virus heeft gedaan, is dat een jaartje naar voren brengen.”