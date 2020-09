De sportschoolhouder en cocaïnebaas die Taghi in de gaten hield

Hij gaat voor niemand aan de kant, weten ze in Utrecht. Dat was al zo toen Robin van O. rond de eeuwwisseling debuteerde als beveiliger in het Utrechtse nachtleven. Daar stond meteen een blok graniet van bijna 1.90 meter, met handen als kolenschoppen.

Toen hij een paar jaar later in de wiethandel belandde, stapte hij ook niet opzij als een conflict moest worden opgelost. Het leverde hem weliswaar een paar veroordelingen voor geweldsdelicten op, maar Van O. greep liever niet naar wapens of messen. Als er gevochten moest worden, deed hij dat met de vuist.

Ook toen Robin van O. in het boze oog van Ridouan Taghi belandde en er plotseling mannen stonden te posten voor het huis van zijn ex en twee kinderen, onderdrukte hij de neiging om met geweld terug te slaan. In plaats daarvan ging hij inlichtingen verzamelen.

Informatie die hij wilde gebruiken voor een strategie die deels is ontleend aan The art of war, een boek uit de vijfde eeuw voor Christus van de Chinese generaal Sun Tzu waar Van O. delen van uit zijn hoofd kent. Door een hele goede informatiepositie op te bouwen, probeert hij rivalen in het criminele milieu een stap voor te blijven. De doelstelling, vrij naar Sun Tzu: wantrouwen zaaien bij de medestanders van Ridouan Taghi, zijn toenmalige tegenstander.

Justitie ziet Van O. als de leider van een criminele organisatie die verantwoordelijk is voor de bouw van martelcontainers die deze zomer zijn gevonden. Deze week bespreekt de rechtbank voor het eerst in het openbaar de voortgang van dit onderzoek. Wie is deze Robin van O.? Hoe kwam een heao-student grafische vormgeving terecht in de top van de Nederlandse onderwereld en belandde hij op de dodenlijst van Taghi? En waarom negeerde hij advies van de politie om naar het buitenland te vluchten?

Tandartsstoel met handboeien

Over de methodes van Robin van O. hebben medewerkers van justitie en politie zo hun bedenkingen. Zeker als ze dankzij een hack van cryptotelefoonaanbieder Encrochat in april 2020 zicht krijgen op communicatie van Van O., die volgens de politie op het versleutelde chatprogramma Encro de bijnaam Slempo gebruikt.

„Hoever ben je met Ebi [Extra Beveiligde Inrichting] en vervoer?”, wil een contact van Robin weten die schuilgaat achter het alias Luxuryballoon. „Behandelkamer is bijna af, volgende week beginnen ze aan de verblijven”, schrijft Robin. „Ik heb ook al een vaste cipier in dienst.”

Op het moment dat deze berichten worden verstuurd is de recherche al bijna een jaar bezig met een onderzoek naar Van O. en een aantal handlangers. Dat onderzoek leidt naar een loods in Wouwse Plantage, vlakbij Bergen op Zoom. Met behulp van camera’s en afluisterapparatuur ziet de politie dat er wordt gewerkt aan containers. In een ervan staat een tandartsstoel met handboeien. Waar dient die voor? Andere vragen die dan nog openstaan: wie is Luxuryballoon en waarom werkt Robin van O. met hem samen?

Een chemisch toilet in een martelcontainer in het Brabantse Wouwse Plantage. Foto Hollandse Hoogte

In het voorjaar van 2016 zet Robin van O. (1980) een opvallende carrièrestap. De voormalig beveiliger begint naast zijn activiteiten als grafisch vormgever een eigen sportschool: Elite Fit. In een verbouwde loods in de Utrechtse wijk Zuilen – waar begin vorige eeuw spoorwegmaterieel werd gemaakt – kunnen klanten zich laven aan de beresterke Robin als ze in de apparaten hangen of een éénarmige push-up proberen uit te voeren.

Naast trainingsprogramma’s die op maat voor de klant werden gemaakt, konden leden van de sportschool ook persoonlijk voedingsadvies krijgen met de bijbehorende voedingssupplementen. Het gebeurde onder merknamen als Fitlab Smart Coach en Elite Fit Nutrition.

Over het concept is goed nagedacht en kosten noch moeite werden gespaard. Binnen een halfjaar heeft Robin van O. een goedlopend bedrijf met een geschatte tweeduizend leden, die allemaal maandelijks ten minste 100 euro lidmaatschapsgeld betaalden. Het levert op jaarbasis een omzet op van zeker 2,5 miljoen euro.

De onderneming is via wat tussenstappen terug te voeren op Robin van O. Het bedrijf is volledig legaal, al bestaat bij opsporingsbronnen wel twijfel over de oorsprong van het geld dat in de onderneming is gestopt. Na zijn eerdere veroordelingen voor enkele geweldsdelicten en het telen en verhandelen van wiet, is Robin doorgegroeid, hoort het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van onderwereldbronnen. Robin zou betrokken zijn bij cocaïnesmokkel samen met Mustapha F., een Marokkaanse Nederlander die als kind met zijn ouders in Amersfoort belandde. Mustapha F., in het milieu beter bekend als Moes No Limit, wordt sinds 2014 in verband gebracht met grootschalige cocaïnesmokkel. De groep van Moes zou tussen 2014 en 2016 vele tientallen miljoenen hebben verdiend met de smokkel, vertellen bronnen in de onderwereld. En ook Robin, van wie het verhaal wil dat hij de logistiek organiseerde, zou er veel geld mee verdiend hebben. Aan het succes zou eind 2015 een einde zijn gekomen, zo wil het hardnekkige verhaal, toen een cruciale schakel in de smokkellijn van de groep wegviel. Het is het begin van een zeer roerige periode in de Nederlandse onderwereld.

Op de een of andere manier had hij vaak gevoelige informatie eerder dan de politie

Mustapha F. krijgt begin 2016 het aan de stok met Ridouan Taghi. De directe aanleiding is de vondst van een speciaal geprepareerde observatiebus in een loods in Montfoort. In die bus, die zou toebehoren aan een handlanger van Moes, ligt een laptop waarop een foto wordt gevonden van een neef van Taghi. In het milieu gaat op dat moment het verhaal dat Taghi op Moes zou jagen, en daarom worden Taghi en de zijnen weer door handlangers van Moes gevolgd en gefotografeerd.

Nadat deze neef begin 2016 wordt gewaarschuwd door de politie dat hij is geobserveerd door criminelen, verklaart Taghi de oorlog aan Moes F. en zijn handlangers. In het voorjaar van 2016 is, volgens justitie in opdracht van Taghi, een man vermoord die informatie zou hebben gelekt aan Moes. Vrijwel tegelijkertijd probeert een team van „spotters en hitters” een aanslag te plegen op Moes bij zijn nachtclub No Limit in Zoetermeer. Die poging mislukt en niet lang daarna gaat de club van Moes dicht. Hij vertrekt naar Marokko, waar hij meerdere cafés heeft.

Robin van O. opent in die tijd zijn eigen sportschool in het Utrechtse Zuilen. Eind goed, al goed, althans zo lijkt het.

Vergismoord in Marrakech

Op 2 november 2017 wordt Moes ingehaald door zijn verleden. Op het terras van zijn eigen café La Crème werd een student geneeskunde doodgeschoten, de zoon van een hoge Marokkaanse rechter. De kogels waren bedoeld voor Moes, die net als het slachtoffer een wit shirt droeg.

De schutters zijn nog diezelfde dag gevonden. En in de maanden daarna wordt een grote groep verdachten aangehouden in Marokko. Onder hen twee broers van Taghi, volgens de Marokkaanse autoriteiten de vermoedelijke opdrachtgever van de aanslag.

In diezelfde periode wordt ook de sportschool van Robin van O. beschoten en wordt hij gevolgd. Hij ontvangt waarschuwingen van de politie over moordplannen aan zijn adres. Wie daar dan achter zou zitten, vertelt de politie niet. Maar Van O. weet dat het om Taghi gaat. Versleuteld berichtenverkeer van Taghi, dat in zijn strafdossier zit, bevestigt dat.

„Over Sport hebben we alles”, meldt een handlanger volgens de politie in november 2017 aan Taghi via een cryptotelefoon. Sport is de bijnaam die Taghi en zijn mensen gebruiken voor Robin van O. „Nog 1 keer filmen. Dan actie.”

Het is het moordcommando van Taghi niet gelukt Van O. te pakken te krijgen. Maar zijn nieuwe leven als sportschoolhouder is voorbij. Ook hij is ingehaald door een spook uit het verleden. Hij sluit zijn zaak en begeeft zich opnieuw in het criminele milieu; onvermijdelijk nu zwaarbewapende mannen op hem jagen.

Maar Robin van O. gaat het gevecht met Taghi niet aan met kalasjnikovs. Zijn voorkeurswapen: informatie. Robin was extreem goed in het verzamelen van inlichtingen in het criminele milieu, bevestigen bronnen in zijn omgeving. „Op de een of andere manier had hij vaak gevoelige informatie eerder dan de politie.”

Informatie-oorlog

In februari van 2018 verschijnt op het weblog Boevennieuws.pro een lijst waarop een aantal vermeende slachtoffers van Ridouan Taghi staan opgesomd. Het is een bijzonder document dat eerder die week in het Utrechtse criminele milieu is verspreid. Justitie en politie tonen belangstelling voor de lijst en de mensen erachter omdat er een aantal details in stonden die niet bekend kúnnen zijn bij het grote publiek.

In het criminele milieu wordt ervan uitgegaan dat deze lijst het werk is van de Alliantie, een groep mannen en bedrijven die het geweld in de regio zat zijn. Robin van O. is een van de leden, waar volgens hem ook personen bij betrokken zijn die geen achtergrond hebben in het criminele milieu. De informatie is een manier om het spotlicht te zetten op de groep rondom Taghi. Van O. wordt daarbij geholpen door de getuigenis van een kroongetuige in het onderzoek naar Taghi die in maart 2018 naar buiten komt. Vlak daarna wordt Taghi tot de meest gezochte crimineel van het land bestempeld.

Maar daarmee zijn de problemen van Van O niet voorbij. Integendeel. Hij moet het op dat moment doen zonder de steun van Mustapha F. De primus inter pares van het stel is na de mislukte aanslag op zijn leven in Marrakech zelf ook aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drugshandel en witwassen.

Van O. verblijft vanaf dat moment geen enkele nacht op dezelfde plek. Als hij van huis is, wordt hij vergezeld door een of meerdere lijfwachten. Soms reizen ze met de trein, soms ook met gepantserde auto’s. Afspraken maken ze blijkens dossierstukken vaak in de buurt van het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Geen toeval: deze omgeving wordt heel goed bewaakt.

Hoe belangrijk dat is, blijkt in het najaar van 2018. Dan wordt in Spanje een ander lid van de groep van Mustapha F. vermoord. Het is ene Hamza Ziani. Uit dossierstukken blijkt dat zijn vingerafdruk is gevonden op de observatiebus waarin de foto van het neefje van Taghi door de recherche werd aangetroffen.

Na die aanslag krijgt Van O. opnieuw een waarschuwing dat ook op hem wordt gejaagd. Ook duikt zijn naam op in een publicatie op het misdaadblog Crimebron. Daarop worden niet alleen zijn volledige naam met herkenbare foto gepubliceerd, maar wordt ook gesteld dat Van O. betrokken is bij de spoorloze verdwijning van een man die klusjes heeft gedaan voor diens sportschool. Robin ontkent zijn betrokkenheid en spant een kort geding aan tegen het weblog. Die zaak wint hij, maar dat neemt niet weg dat de aandacht op zijn persoon is gevestigd.

Afspraken maken ze vaak in de buurt van het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Deze omgeving wordt heel goed bewaakt

Naast de ongewenste publiciteit en de dreiging aan zijn adres, beginnen onderwereldinformanten over Robin van O. te praten met de politie. Zo ontvangt het Team Criminele Inlichtingen begin 2019 een tip dat „Robin werkt voor een groep die zich bezighoudt met het importeren van cocaïne”. Het is de basis van een onderzoek dat begon in de zomer van 2019 en uiteindelijk leidde naar de loods in Wouwse Plantage waar de tandartsstoel is gevonden in een van de zeven geprepareerde containers.

De grote vraag is wie er nou uiteindelijk in die stoel terecht moest komen. De nemesis van Robin van O., Ridouan Taghi, zit op dat moment al vast. Bovendien, zo bevestigen bronnen in de onderwereld en de opsporing, is het conflict met Taghi inmiddels opgelost. De twee mannen zouden expres tegen elkaar zijn opgezet.

Het lijkt erop dat Robin van O. een nieuwe vijand heeft. Hij wordt, zo vertellen bronnen uit zijn omgeving, in februari van 2020 nog gewaarschuwd door de politie omdat hij nog altijd wordt bedreigd. Wie erachter zat, is niet duidelijk. Dat wordt niet gemeld in dit soort gesprekken.

Neuken of geneukt worden

Een van de vijf medeverdachten van Van O. noemt het verhaal over de martelcontainers „opgeblazen” en „uitvergroot in de media”. Volgens de man waren deze containers oorspronkelijk bedoeld voor het kweken van wiet en wietstekken. Pas veel later is er volgens deze verklaring een tandartsstoel met handboeien in een van de containers geplaatst voor een opdrachtgever. „Deze opdrachtgever wilde dat iemand meegenomen werd omdat hij hem had bestolen en zijn geld terug wilde. De bedoeling was om deze opdrachtgever die hulp zocht leeg te melken zonder dat er daadwerkelijk iemand ontvoerd zou gaan worden. Het was puur theater.”

Theater of niet, er is één iemand die het allemaal heel serieus lijkt te nemen. Althans, dat leidt de politie af uit een dialoog van 18 april 2020 tussen Luxuryballoon en Slempo, volgens de politie het alias van Robin van O.

Luxuryballoon: „Ik ben normaal niet van deze afdeling. Maar er zijn er nu een paar. Ik hoop dat ik de kans krijg om ze te martelen.”

Slempo: „Maat, ze dwingen je. Het is neuken of geneukt worden. Wie wil je zijn?”

LuxuryBalloon: „Juist, zo is het.”

Handboeien in een martelcontainer in het Brabantse Wouwse Plantage. Foto Hollandse Hoogte

Maar wie gaat er nou schuil achter die bijnaam? Een eerste indicatie krijgt de recherche ongeveer een maand na deze dialoog. In de tweede helft van mei ziet de recherche Robin van O. in het Rotterdamse samen met Rogier P., beter bekend als Piet Costa. Deze uit Rotterdam afkomstige fruithandelaar wordt in de onderwereld als kingmaker gezien. Hij heeft een sleutelrol gespeeld in de snelle ontwikkeling van de cocaïnemaffia in het afgelopen decennium. Veel cocaïnebaronnen in Nederland zijn groot geworden dankzij het transportnetwerk van Piet Costa die zijn bijnaam dankt aan het land waar hij woonde: Costa Rica.

Robin van O. en Piet Costa hebben tenminste een ding met elkaar gemeen. Ze hebben allebei samengewerkt met Mustapha F. Maar wat brengt hen nu hier weer samen?

Piet Costa is, zo vermoedt de recherche, naar Nederland gekomen omdat een van zijn handlangers op 11 mei is geliquideerd. Het is een uitgelezen kans hem aan te houden. Op basis van Encrochat-berichten is namelijk het vermoeden ontstaan dat hij dit jaar betrokken is bij het voorbereiden van cocaïnetransporten. Bovendien komt zijn naam voor in een al langer lopend onderzoek van het Openbaar Ministerie in Rotterdam naar twee cocaïnetransporten van samen circa vijfduizend kilo, die eind 2015 en begin 2016 zijn onderschept.

Costa en Robin van O. worden allebei in de vroege ochtend van 22 juni aangehouden. Tijdens een eerste tussentijdse zitting tegen Piet Costa zijn vorige week ook de namen van Mustapha F. en Robin van O. gevallen als mogelijke medeverdachten. Volgens de recherche is Piet Costa dus de man achter het alias Luxuryballoon, alleen is dat vorige week om onduidelijke redenen nog niet gemeld aan de rechtbank.

De advocaat van Piet Costa, Jan-Hein Kuijpers, wil vooralsnog niet ingaan op de vraag of zijn cliënt daadwerkelijk de man is die wilde martelen in de containers van Robin van O. En zolang Piet zwijgt zullen twee grote vragen nog onbeantwoord blijven: wie moest er in die tandartsstoel en waarom?