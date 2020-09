De groei van Almere in luchtfoto’s

Almeerderstrand

In 1975 stond er nog geen enkel huis in Almere. Toch kwamen al veel Amsterdammers en andere mensen uit de regio naar het Muiderstrand, later omgedoopt tot Almeerderstrand. In dit meest westelijke deel van Almere wordt vanaf 2005 stadsdeel Poort ontwikkeld. Op een foto uit 2016 is het begin van de nieuwe skyline van Almere te zien, met later twintig grote woontorens, en de wijk Duin, in een aangelegd duinlandschap.