Coronapatiënten korter op IC’s dan in voorjaar

Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat de gemiddelde opnameduur van de coronapatiënt op de intensive cares korter is geworden. Lag die patiënt in de eerste twee maanden van de epidemie, maart en april, gemiddeld 28 dagen op de IC, in de twee maanden daarna was dat gemiddeld 16 dagen.

In juli en augustus lijkt de duur verder verkort – gemiddeld acht dagen – hoewel dat nog niet helemaal te zeggen is omdat een aantal van de 124 IC-patiënten uit die periode er nog ligt. In totaal belandden in maart en april 2.600 Covidpatiënten op de IC, in mei en juni 200.

Een kortere opnameduur heeft gunstige gevolgen voor de capaciteit, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. „Hoe korter je een IC-bed bezet, hoe sneller er iemand anders op kan”. Niet-coronapatiënten liggen gemiddeld zes dagen op die afdeling. Coronapatiënten lagen er veel langer, een van de redenen waardoor de capaciteit enorm onder druk kwam te staan.

Dit blijkt uit een analyse van de stichting Nice, die alle IC-opnames registreert. Ook de sterfte aan corona op de IC is afgenomen. 28 procent stierf in de eerste twee maanden, tegen 15 procent in de maanden erna.

De 75 intensive cares zijn een aantal dingen anders gaan doen. Volgens Gommers is de behandeling iets veranderd: ernstige coronapatiënten krijgen meer bloedverdunners om stollingsproblemen te voorkomen en vaker dexamethason, een ontstekingsremmer. „Daarnaast is er nu geen crisis op de IC, dus het personeel heeft meer tijd en rust om alle patiënten te verzorgen.”

De kortere ligduur en lagere sterfte zijn niet beïnvloed door strengere selectie van patiënten, zegt Gommers. „We nemen nu juist weer íetsje meer ouderen op dan tijdens de piek.”

In veel ziekenhuizen worden nog steeds verpleegkundigen en assistenten opgeleid om bij te springen op de IC’s voor het geval er een tweede coronagolf komt in het najaar. Het aantal van 1.150 IC-bedden moest in maart in allerijl worden uitgebreid tot 1.700, waardoor personeel uit bijna het hele ziekenhuis moest bijspringen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 september 2020