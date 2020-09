Het is niet een heel precieze meetmethode. Sommige mensen die besmet zijn, scheiden meer virusdeeltjes uit dan anderen. En niet bij iedereen die besmet is, is dat in de ontlasting terug te zien. Gemiddeld vond het RIVM vorige week per milliliter rioolwater 276,17 coronavirusdeeltjes. Begin april waren dat er 1.430,85.

Met het rioolwateronderzoek probeert het RIVM de verspreiding van het coronavirus in Nederland in kaart te brengen. Virusdeeltjes belanden via de ontlasting van mensen in het riool. De waterschappen nemen de monsters uit het rioolwater en sturen ze door naar het RIVM. Die doet de analyse en interpreteert de gegevens.

Het RIVM onderzoekt inmiddels alle ruim driehonderd rioolzuiveringslocaties in Nederland op virusdeeltjes van Covid-19. In april gold dat voor maar 29 meetpunten en in juli voor 80. Sinds september heeft het RIVM opgeschaald, maakte het dinsdag samen met de Unie van Waterschappen bekend.

Onderzoekers betwijfelen resultaten van Russisch vaccinonderzoek

Een groep van 38 wetenschappers heeft in een open brief zorgen geuit over de resultaten van het Russisch vaccinonderzoek, die begin september gepubliceerd werden in het vakblad The Lancet. De data in de publicatie over het vaccinonderzoek tonen „ogenschijnlijke duplicaties”, zeggen de onderzoekers. Uit het onderzoek bleek dat het vaccin de productie van antistoffen opwekt en weinig bijwerkingen heeft.

Het Russische team heeft de data, bijvoorbeeld over het aantal afweercellen dat is gevonden na het toedienen van het vaccin Spoetnik V, gepubliceerd in de vorm van grafieken. De kritiek van de wetenschappers is dat in drie grafieken de uitkomsten van verschillende meetcondities vrijwel identiek blijken. De kans dat de uitkomsten van verschillende metingen zoveel op elkaar lijken, is zeer klein, aldus de onderzoekers.

Om echt te kunnen controleren of het onderzoek klopt, moeten volgens de wetenschappers de onderliggende meetgegevens openbaar worden gemaakt. „We beweren niet dat sprake is van wetenschappelijk wangedrag, maar we vragen om opheldering over hoe deze ogenschijnlijk vergelijkbare gegevenspunten tot stand zijn gekomen”, zegt moleculair bioloog Enrico Bucci. „Toen we lazen dat Rusland ook buiten het klinische onderzoek was begonnen met het vaccineren, kregen we het idee dat we ons onmiddellijk moesten uitspreken.”

The Lancet heeft het Russische Gamaleya-instituut, dat het vaccin ontwikkelt, gevraagd om een reactie, meldt het tijdschrift Nature. „Als ik bedenk dat de aantallen en het aantal meetmomenten klein waren, is het niet zo verrassend dat de percentages herhaald worden”, zei Noar Bar-Zeev, een professor bij Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health en een van de peerreviewers van The Lancet, vorige week tegen The Moscow Times. Bar-Zeev zei geen reden te zien om aan de publicatie te twijfelen.

Het vaccin Spoetnik V werd in augustus goedgekeurd voor algemeen gebruik. Volgens president Vladimir Poetin heeft zijn dochter het al toegediend gekregen. De paper in The Lancet betreft de gecombineerde resultaten van het relatief kleinschalige fase-1- en fase-2-onderzoek. Momenteel loopt alsnog een fase-3-onderzoek met veertigduizend deelnemers in Rusland, plus een onbekend aantal in vijf andere landen. Vanaf oktober krijgen Russische zorgmedewerkers het vaccin aangeboden. Bij de publicatie over het Britse vaccinonderzoek van farmaceut AstraZenica en de universiteit van Oxford werden de onderliggende meetgegevens wel openbaargemaakt, zodat wetenschappers deze kunnen bestuderen.