Berlijn en Brussel: Noord- en Zuid-Holland zijn risico

Duitsland en België hebben woensdag een verhoogde coronawaarschuwing afgegeven voor de provincies Noord- en Zuid-Holland. In Duitsland gelden deze provincies als ‘risicogebied’, in België geldt code rood.

Voor Belgen geldt dat ze Noord- en Zuid-Holland vanaf vrijdagmiddag niet meer mogen bezoeken. Nederlanders uit die provincies mogen ook niet meer naar het zuiden afreizen, heeft het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagavond bepaald. Er geldt een uitzondering voor essentiële reizen, zoals bezoek aan familie, een begrafenis of reizen voor het werk.

Wie vanuit de twee provincies naar België moet, heeft nog tot vrijdagmiddag 16.00 uur om dat te doen. Wie daarna naar België reist en langer dan 48 uur in Noord- of Zuid-Holland is geweest, of het nou essentiële reis was of niet, moet verplicht een coronatest laten afnemen en in quarantaine. Groningen, Noord-Brabant, Utrecht, Limburg, Gelderland en Flevoland worden een oranje zone. Daarvoor geldt dat een coronatest en quarantaine ‘aangeraden’ zijn.

België bepaalt wekelijks op basis van epidemiologische data de indeling van groene, oranje en rode zones in Europa. In maart sloot België, waar de besmettingen de laatste dagen ook weer sterk oplopen, de grens met omringende landen. Dat staat vooralsnog niet te gebeuren. Wie langer dan 48 uur in het buitenland is geweest en België betreedt, moet wel voor aankomst digitaal een Passenger Locator Form invullen. Daarop kan aan de grens worden gecontroleerd, waarschuwt woordvoerder Yves Stevens van het Nationaal Crisiscentrum. Wie aangeeft uit een rode zone te zijn teruggekeerd, ontvangt bovendien per sms een code om een coronatest uit te voeren bij een testcentrum. „Wie dat niet doet, kan worden opgebeld door een contactopsporingscentrum.”

Op het niet naleven van de quarantaine kunnen sancties staan, waaronder boetes, vervolgt Stevens. Er is één geval bekend waarbij de politie inderdaad een Belg oppakte die na terugkeer uit een rode zone direct weer aan het werk was gegaan, om hem in quarantaine te plaatsen. Maar handhaving is moeilijk, beaamt Stevens. Volgens recente cijfers laat slechts de helft van de reizigers die terugkeert uit een rode zone zich ook daadwerkelijk testen.

In Duitsland heeft het Robert Koch Institut (RKI, het Duitse RIVM) Noord- en Zuid-Holland woensdagavond tot risicogebied verklaard. Duitsland waarschuwt reizigers niet voor toeristische reizen naar deze provincies te gaan. Wie toch na een verblijf in Noord- of Zuid-Holland naar Duitsland komt, moet daar een verplichte (maar gratis) coronatest ondergaan en kan verplicht worden in quarantaine te gaan.

Duitsland verklaart gebieden tot risicogebied als er in de voorgaande zeven dagen meer dan vijftig besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld.

