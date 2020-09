Tijdens een bezoek aan mijn ouders, haalt mijn moeder een kist vol barbies tevoorschijn – in de jaren tachtig mijn allergrootste schat. Hoewel mijn dochters (9) en zoon (7) nooit enige interesse hebben getoond voor dit specifieke speelgoed, begint mijn zoon nu enthousiast de minuscule, enigszins tijdgebonden kledingstukken te ordenen. Een felroze mini-jurk, een discopak, een gala-outfit inclusief boa met veren, een zakelijk broekpak en ga zo maar door. Bij wat eens de bikinitop van ‘surfshop Barbie’ moet zijn geweest, knikt hij begrijpend...: „En een mondkapje.”

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl