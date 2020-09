Apple bundelt muziek- en videodienst

Apple gaat zijn betaalde mediadiensten als één bundel verkopen. Dat maakte het techbedrijf dinsdag bekend. Apple Music, tot nu toe de grootste betaaldienst van Apple, telde in 2019 68 miljoen abonnees.

Om de groei van concurrenten Netflix (193 miljoen abonnees) en Spotify (124 miljoen) bij te benen koppelt Apple zijn eigen muziek- en videodienst aan cloudopslag en Arcade, een abonnement op games die op Apple-apparaten draaien.

In de VS is de bundel leverbaar met News+, een nieuwsabonnement. Die dienst heeft een moeilijke start; een van de deelnemende kranten, The New York Times, haakte al af. In Nederland blijft Apple News een selectie links naar nieuwssites.

De Apple One-bundel kost maandelijks 14,99 euro per persoon en 19,99 euro voor een gezin. Apple vraagt concurrenten een stevige commissie als ze abonnementen willen verkopen via een iPhone-app. Er loopt een onderzoek van de Europese Commissie naar deze voorwaarde van Apples downloadwinkel, de App Store. Daarnaast belandde Apple in een juridisch conflict met gameontwikkelaar Epic, die het populaire spel Fortnite moest verwijderen uit de App Store. De reden: spelers konden, tegen de regels in, aankopen in Fortnite doen zonder commissie af te rekenen.

Apple heeft de voorwaarden van de App Store onlangs aangepast voor streaming gamediensten Microsoft xCloud en Google Stadia. Maar de beperkende voorwaarden blijven een ‘slechte ervaring voor klanten’, aldus Microsoft.