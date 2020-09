Aanhoudingen en inbeslagnames bij grote internationale politieactie

Tijdens een grote internationale politieactie waarin Nederland een centrale rol speelt, zijn woensdagochtend ten minste zeventien mensen aangehouden. Bijna duizend politiemensen deden invallen in België, Hongarije, Slowakije en Spanje. In Nederland werden op „diverse locaties” invallen gedaan, meldt de politie. Veel details van de operatie zijn nog niet bekendgemaakt, omdat de actie woensdagochtend nog niet was afgelopen.

De arrestanten zijn 25 tot 68 jaar oud. Zes van hen werden aangehouden in België, één in Spanje. De andere verdachten werden opgepakt in Nederland. De meesten worden verdacht van drugshandel en het witwassen van drugsgeld, sommigen ook van verboden wapenbezit. Meerdere vuurwapens werden in beslag genomen, evenals „tientallen” auto’s, niet nader gespecificeerde verdovende middelen en een onbekend geldbedrag. De actie kwam tot stand na een samenwerking in een Joint Investigation Team (JIT) van Nederland en Spanje. Nederland heeft België en Spanje gevraagd om overlevering van de verdachten.

Voor de actie is gebruikgemaakt van informatie die werd verkregen uit versleutelde chats die op de Franse servers van het bedrijf EncroChat stonden. Eerder dit jaar werd bekendgemaakt dat specialisten van de Nederlandse politie die gegevens ontsleuteld hadden, waardoor de opsporingsdiensten konden meelezen met gesprekken tussen criminelen die zich door de dienst te gebruiken veilig hadden gewaand. De hack levert informatie op voor allerlei onderzoeken, waaronder dat rond de martelcontainers in het Brabantse Wouwse Plantage. In die zaak is donderdag een pro-formazitting in Amsterdam.

De politie maakte zelf beelden van een van de invallen van woensdagochtend.