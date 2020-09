Op een zonnige zaterdag sta ik in een overvolle Amsterdamse slagerij te wachten op mijn beurt. Er wordt een nummer omgeroepen, een man in volledig zwart kostuum met zwarte hoed stapt naar voren. De Jordanese vrouw achter de toonbank vraagt: „Nou Zorro, wat mag het wezen?” Ik pak een plakje leverworst om het te vieren.

