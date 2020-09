‘Valley of the Gods’: kapitalisme in mythisch verhaal

Er zouden meer films moeten worden gemaakt waarin personages een bureau de woestijn inslepen om vervolgens de roman te schrijven die we voor onze ogen verfilmd zien worden. Of althans, dat zou een van de manieren kunnen zijn om het krankzinnige, ambitieuze en onnavolgbare Valley of the Gods van de Poolse regisseur Lech Majewski te omschrijven. Majewski maakte eerder de Breughel-film The Mill and the Cross, waarin hij met acteurs, geschilderde en levende achtergronden het verhaal achter het schilderij De kruisdraging (1564) zichtbaar wilde maken.

In Valley of the Gods gaat het ook om verhalen achter verhalen. Er lopen drie door elkaar. Naast het verhaal van schrijver John Ecas (Josh Hartnett), is er dat van de decadent megalomane miljardair Wes Tauros (John Malkovich), die het op de bodemschatten van de Navajo in Monument Valley Tribal Park heeft voorzien. En dan zijn er nog de Navajo die hun eigen verhalen hebben, en verscheurd worden tussen dat van Ecas en Tauros. Het grootste gedeelte van de film is het perspectief bij hen, maar er zit ook iets problematisch en ouderwets in de manier waarop zij uiteindelijk figureren in een groot mythisch verhaal over machtige witte mannen en hun benarde situatie.

Esthetisch gezien speelt Majewski’s film zich af in een technologische uncanny valley: droneshots, imposante natuurbeelden, CGI en green screen-locaties vloeien net niet helemaal naadloos in elkaar over. Dat levert spannende narratieve aardlagen op waar allerlei interpretaties en symbolen uit naar buiten stulpen. Het gaat over kapitalisme en kolonialisme, over het delven van grondstoffen, verhalen en betekenissen.

Het is bovendien verrukkelijk om John Malkovich weer eens in een film te zien, in een rol waarin hij door een blik en een handgebaar van een schetsmatige figuur een pervers en ondoorgrondelijk sujet kan maken.

Fantasy Valley of the Gods Regie: Lech Majewski. Met: John Malkovich, Josh Hartnett. In: 8 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven