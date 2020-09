Turkse tv-baas heeft miljoenen over voor zestig procent van Fortuna Sittard

Voetbalclub Fortuna Sittard komt naar verwachting voor zestig procent in handen van de Turkse tv-presentator en mediamagnaat Acun Ilicali (51). Met de deal, die binnen enkele weken moet worden goedgekeurd door de KNVB, is acht miljoen euro gemoeid. Dat verklaren direct betrokkenen tegenover NRC.

Ilicali kwam mei dit jaar in beeld als mogelijke aandeelhouder van Fortuna. Waar eerst sprake was van een minderheidsbelang, bevestigt Ilicali nu dat hij grootaandeelhouder wordt. „Ik word de belangrijkste aandeelhouder van Fortuna. Later kan ik eventueel meer investeren, om de club verder te laten groeien.”

De ‘Turkse John de Mol’ wordt daarmee feitelijk eigenaar van de club. Hij neemt Fortuna over van een andere Turk, zijn vriend Isitan Gün, met wie hij op de middelbare school zat. Gün behoedde de club in 2016 voor een faillissement en gidste Fortuna onverwacht naar de Eredivisie, waarin de club nu twee jaar speelt.

Lees ook deze reconstructie uit 2016 over de redding van Fortuna Sittard door Isitan Gün

Sindsdien werd de club fors meer waard. In 2016 legde Gün zo’n 1,4 miljoen euro neer voor een belang van 85 procent. Mocht de KNVB groen licht geven – wat verplicht is bij een verkoop van 25 procent of meer van een club – dan kan hij acht miljoen euro bijschrijven, bijna zes keer zoveel als zijn eigen inleg voor een groter aandelenpakket dan Ilicali straks bezit.

Ondanks bijna 600 procent rendement blijven de miljoenen van Gün bij Fortuna, stellen ingewijden. De Turk, die de club blijft besturen, laat zijn kapitaal omzetten in een achtergestelde lening. Zo kan Fortuna ook in deze financieel moeilijke tijden beschikken over middelen om uit te groeien tot een stabiele Eredivisieclub.

Met de komst van Ilicali is Fortuna van aandacht verzekerd. De ex- voetbalverslaggever is een van de populairste presentatoren van Turkije, door Britse en Nederlandse programma’s als Deal Or No Deal, The Voice, Fear Factory en Survivor te vertalen naar de Turkse markt. Zijn privé-leven (hij heeft vier kinderen bij drie vrouwen) is voer voor de Turkse roddelpers.

Eigen tv-zender

Ilicali’s mediabedrijf is inmiddels actief in acht landen, waaronder de Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Griekenland. In Turkije heeft hij sinds enkele jaren zijn eigen zender: TV8. Maar hij heeft internationale ambities. Volgend jaar lanceert hij een nieuw digitaal platform dat moet concurreren met Netflix, eerst in Turkije en later internationaal. Het tijdschrift Variety rekent Ilicali tot de 500 invloedrijkste mensen in entertainment.

Ilicali had niet succesvol kunnen zijn als mediamagnaat in het huidige Turkije zonder goede relaties te onderhouden met president Erdogan. Hij speelde in 2014 samen met de Turkse president in een vriendschappelijk openingsduel van Basaksehir.

Waarom Ilicali in Fortuna investeert? Niet vanwege het geld, zegt hij. „Succes is het doel. Succes is om talent op te leiden en de voetbalwereld spelers te laten zien die wij hebben ontdekt. Ajax is daar altijd erg goed in geweest. Waarom niet een kleiner, soortgelijk systeem in Sittard?”

Ilicali, naar eigen zeggen als kind fan van „het sympathieke Nederlandse voetbal”, ziet Sittard ook als praktische opstap richting grotere investeringen in het voetbal. Nederland is het centrum van Europa, zegt hij, waar hij in 2,5 uur naartoe vliegt in zijn privéjet. „De Eredivisie is de zesde of zevende competitie van Europa, wat een goede uitgangspositie is om een club van hoge kwaliteit te bezitten.”

Deze week hoopt Ilicali de KNVB de laatste documentatie over zijn financiële vermogen te verstrekken. De licentiecommissie zal onder meer controleren of het legaal is vergaard.