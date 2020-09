Topcriminelen spraken in chat openlijk over wens te martelen

Er wordt steeds meer bekend over de drugscriminelen die een hoofdrol zouden hebben gespeeld bij de martelcontainers die eerder dit jaar zijn ontdekt door de politie. Het gaat om de Rotterdamse fruithandelaar Roger P. alias Piet Costa en sportschoolhouder Robin van O.

Donderdag bespreekt de rechtbank de voortgang van het onderzoek naar een groep mannen die ‘martelcontainers’ hebben gebouwd in een loods bij Bergen op Zoom. In het onderzoek benutte de politie onder andere 20 tot 25 miljoen berichten van criminelen waarover ze dit voor jaar de beschikking kreeg nadat ze cryptofoonaanbieder Encrochat had gehackt.

In het onderzoek naar die martelcontainers komt de naam boven van Roger P., alias Piet Costa.

De Rotterdamse fruithandelaar P. heeft het afgelopen decennium een bepalende rol gespeeld bij de cocaïnesmokkel naar Nederland. Hij wordt in een aparte strafzaak vervolgd voor het voorbereiden van cocaïnetransporten van in totaal bijna 5.000 kilo.

Een tweede betrokkene is Mustapha F., alias Moes No Limit. Hij was het doelwit van een mislukte aanslag eind 2017 in Marrakech waarbij een zoon van een hoge rechter werd vermoord. F. is veroordeeld voor witwassen. Nu blijkt dat het Openbaar Ministerie al jaren onderzoek doet naar zijn rol bij grootschalige cocaïnesmokkel.

Luxuryballoon

De derde figuur is Robin van O., volgens berichten die het Team Criminele Inlichtingen heeft ontvangen „een mannetje van Moes”. Hij wordt gezien als de leider van de criminele groepering die verantwoordelijk is voor de bouw van de martelcontainers in een loods in Bergen op Zoom. Van O. wordt net als zijn vijf handlangers beschuldigd van voorbereiding van gijzeling.

Uit het dossier 26Douglasville, zoals het onderzoek naar de martelcontainers heet, blijkt dat Robin van O. via Encrochat contact onderhield met een man die schuilgaat achter het alias Luxuryballoon. Hij zou de opdracht hebben gegeven voor de inrichting van de martelcontainer.

Volgens een aantal bronnen die dit dossier goed kennen is Piet Costa de man achter die bijnaam.

„Ik ben normaal niet van deze afdeling”, schrijft Luxuryballoon via Encrochat aan ene Slempo, volgens de politie het alias van Robin van O. „Maar er zijn er nu een paar. Ik hoop dat ik de kans krijg om ze te martelen.”

Wietstekken

Uit een recente verklaring van een medeverdachte van Van O. valt op te maken dat de containers oorspronkelijk zouden worden gebruikt voor de kweek van wietstekken. Later is er volgens deze verklaring een tandartsstoel met handboeien in een van de containers geplaatst. „Deze opdrachtgever wilde dat iemand meegenomen werd omdat hij hem had bestolen en zijn geld terug wilde. De bedoeling was om deze opdrachtgever die hulp zocht leeg te melken zonder dat er daadwerkelijk iemand ontvoerd zou gaan worden. Het was puur theater.”

Uit deze verklaring blijkt dat deze verdachte tijdens de rechtszaak mogelijk meer openheid van zaken zal geven. De advocaten van de verdachten willen geen commentaar geven.

