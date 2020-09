Stilte en spugen bij rechtszaak over growshopmoord

22 maanden na de arrestatie van de drie hoofdverdachten is het woord dat op de eerste zittingsdag het vaakst valt: ‘zwijgrecht’. Zowel vader Camil A. (59) als zijn zoons Dejan (33) en Denis (32) hebben zich voorgenomen tijdens de inhoudelijke behandeling de kaken stevig op elkaar te houden.

De drie worden verdacht van wat kleine delicten en van de viervoudige moord in een growshop in Enschede op 13 november 2018. Ze ontkennen categorisch alle betrokkenheid bij deze misdrijven.

Voorzitter Ben Hendriks van de rechtbank stelt bij aanvang onderkoeld en eufemistisch vast dat „niet iedereen op even goede voet met elkaar staat”. Bij een vorige zitting moesten nabestaanden van de publieke tribune worden verwijderd omdat ze naar de verdachten hadden geroepen en gespuugd.

Lees ook: Hoe een growshop in Enschede de bloederigste moordplek van Overijssel werd

47 bloedsporen

De feiten zoals justitie die presenteert „schreeuwen om uitleg”, zoals de officier van justitie de verdachten voorhoudt. Een 80-koppig rechercheteam vond 47 bloedsporen in de auto van de familie. Daarvan zijn er vijf herleid tot Tuan Nguyen, één van de slachtoffers van de moordpartij. Ze troffen een kogelhuls aan onderin een rolkoffer in de auto, die uit het pistool afkomstig bleek dat bij de diefstal en de moordpartij gebruikt is. Daarnaast waren er camerabeelden, die het doen en laten van de familie op de dag van de moord nauwkeurig vastgelegden. Ook zat er dna van de jongste zoon op de kabel die naar het beveiligingssysteem in de growshop leidt en matchten voetsporen op de plaats delict met de schoenen die de oudste zoon die ochtend op Instagram toonde.

„Uw zwijgen nu kan daarom als een boemerang bij u terugkeren als het tot een veroordeling op grond van deze feiten komt”, zo hield de officier van justitie de verdachten voor. „Uw stilte kan u dan worden aangerekend.”

Wajonger met krantenwijk

In de loop van de middag breekt het pantser bij pater familias Camil een beetje. Maar het enige dat onder het craquelé vandaan komt is de boodschap dat hij pas „als de tijd rijp is” met de ware toedracht over de zaak naar buiten zal treden.

Gefrustreerd door hetgeen rechter Hendriks hem voorhoudt over hoe hij zijn proceshouding met zijn geloof weet te rijmen, geeft hij toch even zijn visie op de zaak. Politie en justitie zouden hebben samengespannen om bewijs in de auto te plaatsen en er alles aan doen om hen te laten opdraaien voor zaken waar ze niets mee van doen hebben.

Ook jongste zoon Denis – tot zijn arrestatie Wajonger met een krantenwijk en een bescheiden carrière als rapper en DJ – breekt niet, als hem wordt voorgehouden dat hij niet loyaal hóeft te zijn aan zijn familie. „Het lijkt erop dat u dat belangrijker vindt dan uw vrijheid”, houdt de officier van justitie hem voor. „Ik beroep mij op mijn zwijgrecht”, antwoordt hij voor de zoveelste keer.

Intussen lopen de gemoederen op de publieke tribune opnieuw hoog op, al reikt het spuug ditmaal niet verder dan het plexiglas tussen tribune en rechtszaal. „Spugen is altijd al onfatsoenlijk, maar in deze tijden is het simpelweg onacceptabel. We hebben het hier over verdachten en die hebben nu eenmaal zwijgrecht. Dat dient u te respecteren’, besluit rechter Hendriks.