Trump ontkent rol klimaatverandering bij natuurbranden VS

President Donald Trump heeft ontkend dat de hevige natuurbranden die woeden aan de Amerikaanse westkust het gevolg zijn van klimaatverandering. Tijdens een bezoek aan Californië, een van de getroffen staten, gaf hij bosbeheer van de autoriteiten de schuld. Ook voorspelde hij dat het „koeler zal worden, let maar op”.

Zijn Democratische presidentskandidaat Joe Biden noemde Trump een „klimaatbrandstichter” (‘climate arsonist’) wegens zijn weigering om de rol van de opwarming van de aarde bij de verwoestende branden te erkennen. Volgens hem is klimaatverandering de oorzaak van de hevigheid van de natuurbranden.

Sinds augustus woeden branden in bij elkaar 1,6 miljoen hectare land in Californië, Oregon en Washington. Duizenden woningen zijn verwoest en zeker 35 mensen zijn om het leven gekomen. De branden hebben de lucht in de regio gevuld met rook - een extra gezondheidsgevaar in staten die al kampen met de coronapandemie.

„Als we nog vier jaar ontkenning van klimaatverandering krijgen onder Trump, hoeveel buitenwijken zullen dan in de as worden gelegd door natuurbranden?”, vroeg Biden in zijn thuisstaat Delaware. Republikeinen vielen hem aan omdat hij het rampgebied niet heeft bezocht.

Het was een van de eerste keren dat klimaatverandering aan de orde kwam als campagnethema in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. Trump, die skeptisch is over klimaatverandering en de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs heeft gehaald, ontmoette in Californië brandweerlieden en andere functionarissen. Democraten hadden hem verweten te zwijgen over de natuurbranden.

„Ik denk dat het meer een kwestie is van beheer”, zei Trump toen hem werd gevraagd naar de rol van klimaatverandering bij de branden. Hij stelde dat andere landen „dit probleem niet hebben”. Ook Zuid-Europa, Australië en Siberië hebben echter te maken met verwoestende natuurbranden.