Opwinding over twerkende kids

Netflix biedt de Verenigde Staten een nieuw venster op de wereld. In de bioscoop zijn films met ondertitels gedoemd, op Netflix niet. Republikeinen zien een kans om nieuwe fronten te openen in de lopende cultuurstrijd. Eind augustus ontstond ophef over Netflix’ poster voor de Franse film Cuties (Mignonnes), die in januari werd ingekocht op het Sundance filmfestival. Regisseur Maïmouna Doucouré won daar een prijs voor beste regie, maar inmiddels regent het zwavel en hellevuur. #CancelNetflix en #BoycottNetflix trenden, de Republikeinse partijtop – plus een enkele Democraat – fulmineert dat Cuties kinderporno normaliseert. Senator Ted Cruz eist een strafrechtelijk onderzoek tegen Netflix, een groep hoofdofficieren van Justitie vraagt Netflixbaas Reed Hasting Cuties uit het aanbod te verwijderen omdat die „het idee normaliseert dat kinderen seksuele wezens zijn”. Zij erkennen nog wel dat de film zich – op contraproductieve wijze – tegen seksuele exploitatie keert.

Cuties is het coming-of-ageverhaal van de elfjarige Amy uit Parijs, die slalomt tussen modellen van vrouwelijkheid. Haar Senegalese gezin is traditioneel islamitisch; Amy ziet hoe haar moeders zwoegende deugd beloond wordt als vader een tweede vrouw neemt. Een westers, hyper-seksueel vrouwbeeld lijkt veel meer controle, zichtbaarheid en likes te bieden. Amy sluit zich aan bij vier coole, wilde prepubers van dansgroep Mignonnes, die onder haar invloed nog explicieter gaan twerken. Dat geeft status, tot Amy ontdekt dat er een grens is. Ga daarover heen en je bent plots een hoer.

In het genre ‘jonge mensen op zoek naar hun identiteit’ is Cuties een uitstekende film. Het voordeel van Netflix is dat je gewraakte scènes goed kan bekijken, zoals die beruchte twerkdans. Regisseur Doucouré filmt dat met extreme ‘male gaze’: haar camera strijkt langs spillebeentjes omhoog richting kippenbilletjes: schokkend en confronterend bij elfjarigen. Let ook op de tussenshots van reagerend publiek. Blanke, oudere heren én dames glunderen en klappen, zwarte vrouwen fronsen en hoofdschudden: zij vinden deze fetisjering van zwarte seksualiteit afschuwelijk. Is het een spoiler te melden dat Amy halverwege verstijft, gaat snikken en van het podium rent? Minderjarig twerken is geen sensatiezucht maar vormt de kern van een film die harde noten kraakt over westerse én Afrikaanse seksuele moraal.

De twerkende meisjes werden bij de opnames psychologisch begeleid, aldus de regisseur. En het is misschien een jij-bak dat seksualisering van kinderen met name onder Republikeinen floreert: denk aan Little Miss-verkiezingen. Netflix valt wel te verwijten dat het de promotie van Cuties contextloos focuste op elfjarig twerken. Zo trek je aandacht, maar wilde men deze aandacht? Misschien wel trouwens. Nu seks in de Amerikaanse film mede onder invloed van #metoo is teruggebracht tot een kuise kus en een fade-out, is streaming de enige plek waar seksualiteit nog op volwassen wijze wordt verkend. Met hulp van het wufte Europa uiteraard.

Coen van Zwol is filmrecensent.

