Navalny toont foto vanuit ziekenhuis, kan weer op eigen kracht ademen

Het gaat iets beter met de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Dat stelt hij althans op Instagram, waar dinsdag op zijn account een foto werd geplaatst van Navalny, zittend in een ziekenhuisbed. Aan zijn zijde staan zijn vrouw Joelia Navalnaja en hun twee kinderen. De oppositieleider werd vorige maand in een ziekenhuis in Berlijn opgenomen met vergiftigingsverschijnselen.

„Ik mis jullie. Ik kan nog steeds nauwelijks iets doen, maar gisteren kon ik de hele dag op eigen kracht ademen”, staat in het onderschrift bij de foto. „Een verbazingwekkend, door velen ondergewaardeerd proces.” Wanneer Navalny het ziekenhuis mag verlaten, is nog niet bekend.

Navalny werd vorige maand onwel aan boord van een vliegtuig boven het Russische Siberië. Na een noodlanding in Omsk werd hij opgenomen in het ziekenhuis, waar hij in coma lag en kunstmatig werd beademd. Artsen stelden dat zijn precaire gezondheidssituatie werd veroorzaakt door een stofwisselingsprobleem. Na internationale druk werd de oppositieleider overgebracht naar een ziekenhuis in Berlijn. Daar wisten artsen wel tekenen van vergiftiging aan te tonen, waarschijnlijk met de gifstof novitsjok, een krachtig zenuwgif.

