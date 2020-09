Museumrondleiding op het witte doek

Afgelopen week werd bekend dat bioscoopketen Pathé eredivisiewedstrijden live op het witte doek gaat streamen. Maar ook Formule 1-liefhebbers, balletfanaten en operafans trokken afgelopen jaren al veelvuldig naar de bioscoop, die al lang meer doet dan alleen speelfilms vertonen. Zo zijn er op gezette tijden ook documentaires over kunstenaars te zien, met vanaf donderdag een Franse film over Leonardo da Vinci. A Night at the Louvre werd vorig jaar gemaakt in het Louvre dat toen een grote overzichtstentoonstelling wijdde aan het vijfhonderd jaar eerder in Frankrijk gestorven genie.

De twee samenstellers van de tentoonstelling, Louvre-curatoren Vincent Delieuvin en Louis Frank, voeren ons mee langs een deel van de 162 werken die er te zien waren. Met als laatste de beroemde Mona Lisa, maar ook veel aandacht voor andere schilderijen, schetsen.

De film is thematisch ingedeeld, aan de hand van vier onderwerpen: clair-obscur (licht/schaduwwerking), artistieke vrijheid, wetenschap en het vangen van leven. Maar de focus ligt op de ontwikkeling van Da Vinci, van leerling tot meester.

Bij zijn religieuze kunst, zoals Sint Anna en Madonna van de rotsen, is stemmige religieuze muziek te horen van Charpentier, Couperin en Bach. Elders tokkelt de luitmuziek van Dowland als de camera Da Vinci’s oeuvre aftast, langzaam langs muren glijdt en door zalen schrijdt. Naast uitleg van de curatoren legt een voice-over in poëtisch bedoelde, vage volzinnen uit wat we zien. Dat is bij vlagen hinderlijk, want te sturend: mogen we niet zelf kijken en interpreteren? Wie in musea graag de audiotour neemt en zich verlaat op museumgidsen zal zich er minder aan storen.

Documentaire A Night at the Louvre, Leonardo da Vinci Regie: Pierre-Hubert Martin. Met: Vincent Delieuvin en Louis Frank. In: 59 bioscopen ●●●●●

