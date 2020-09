Minister Hoekstra presenteert Miljoennennota aan Tweede Kamer

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft het koffertje met daarin de Miljoennenota officieel onthuld aan de Tweede Kamer. Bij de presentatie ervan, die even op zich liet wachten omdat de minister het blaadje met daarop zijn toespraak was vergeten, ging Hoekstra in op de economische gevolgen van de coronacrisis. Hoekstra noemde het opstellen van een begroting in deze tijd „sturen in de mist”.

„We zijn nu driekwart jaar verder, en de schade is groot. Veel mensen zijn overleden of ziek geworden”, zei Hoekstra. „Veel van wat vanzelfsprekend was, verdween.” Dat „maakt deze dag zo anders dan anders”.

Hij benadrukte dat het kabinet doorgaat met het opvangen van de economische gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast moeten ook het eerder opgestelde klimaatakkoord worden uitgevoerd, evenals het pensioenakkoord. Verder zal het kabinet extra investeren in onderwijs.

Met het Nationaal Groeifonds wil het kabinet bovendien „investeren in de toekomst”. „We investeren in die onderwerpen, waarvan experts in binnen en buitenland zeggen dat Nederland er al te lang niks mee doet”, aldus Hoekstra. „Met als doel voor ogen om te zorgen dat Nederland ook in de toekomst welvarend blijft.”

Minister Hoekstra dinsdag in de Tweede Kamer met het koffertje. Foto Phil Nijhuis/ANP

