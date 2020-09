Miljardair Steve Cohen koopt New York Mets voor 2,1 miljard euro

De Amerikaanse honkbalclub New York Mets is dinsdag gewisseld van eigenaar. Miljardair Steve Cohen heeft een overeenkomst bereikt met de huidige eigenaren, de families Wilpon en Katz, meldt de club. Met de overname van de Mets is ruim 2,5 miljard dollar (omgerekend 2,1 miljard euro) gemoeid. De overeenkomst moet nog wel worden goedgekeurd door andere eigenaren van teams in de Major League Baseball (MLB), de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie.

De 64-jarige Cohen, topman van het Amerikaanse hedgefonds Point72 Asset Management, had al een klein aandeel in de Mets. Als 23 van de 30 andere eigenaren in de MLB akkoord gaan met de deal, dan bezit de miljardair straks 95 procent van de aandelen in de sportclub. Volgens Amerikaanse media wordt Cohen de rijkste eigenaar van een honkbalteam. Eerder was een consortium onder leiding van voormalig tophonkballer Alex Rodriguez en zijn partner zangeres Jennifer Lopez in de race om de Mets te kopen.

Cohen, die volgens zakenblad Forbes goed is voor een eigen vermogen van ruim 14,5 miljard dollar, is al jarenlang fan van de Mets. De club is de stadsrivaal van de New York Yankees, die meer prijzen hebben gewonnen. De Mets behaalden in 2015 voor het laatst een succesje. Toen verloor het team in de finale van de World Series van de Kansas City Royals.

Correctie (15 september 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat miljardair Steve Cohen de New York Mets voor omgerekend „2,1 miljoen euro” overneemt. Dit moet 2,1 miljard euro zijn. Dat is hierboven aangepast.