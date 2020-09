‘Memphis Depay maakt transfer naar FC Barcelona’

Memphis Depay wordt door de Spaanse topclub FC Barcelona overgenomen van Olympique Lyon. Dat melden verschillende media dinsdag, waaronder De Telegraaf. Met de transfer zou zo’n 30 miljoen euro gemoeid zijn. De aanvaller is de eerste aankoop van trainer Ronald Koeman, die eerder deze zomer het Nederlands elftal verliet voor een contract bij de Spaanse club. FC Barcelona heeft de overname nog niet bevestigd.

Depay wordt bij de Spaanse club ploeggenoot van middenvelder Frenkie de Jong, die sinds vorig seizoen in Barcelona actief is. Naast de onderhandelingen met Depay zou FC Barcelona ook in gesprek zijn met international Georginio Wijnaldum, nu nog speler van Liverpool. De 26-jarige Depay was onder bondscoach Koeman vaste basisspeler in Oranje. In de 54 interlands die hij tot nu toe speelde, maakte de aanvaller negentien doelpunten.

Manchester United

In 2011 debuteerde Depay namens PSV in het betaald voetbal. Vier jaar later werd hij voor zo’n 30 miljoen euro overgenomen door de Engelse topclub Manchester United, die destijds werd getraind door Louis van Gaal. Daar vielen zijn prestaties tegen en na anderhalf seizoen verliet Depay Manchester voor Olympique Lyon. Bij de Franse club groeide de aanvaller uit tot aanvoerder en spelmaker. Met Lyon haalde hij in augustus nog de halve finale van de Champions League. In de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen scoorde hij voor Lyon gelijk drie keer.

Depay had eerder al gezegd zijn aflopende contract bij Lyon niet te zullen verlengen. Hij kan bij FC Barcelona de 21ste Nederlander worden in de hoofdmacht. Onder meer Johan Cruijff, Ronald Koeman zelf, Frank en Ronald de Boer en Patrick Kluivert gingen hem voor.

Eind vorig jaar raakte Depay in een competitiewedstrijd met Lyon zwaar geblesseerd aan zijn knie. Daardoor leek de aanvaller het EK voetbal, dat eigenlijk deze zomer zou worden gehouden, te moeten missen. Dat toernooi werd vanwege de coronapandemie uitgesteld naar de zomer van 2021.