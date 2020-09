Koning bezorgd over internationale situatie, hoopvol over Europese samenwerking

De koning sprak zijn zorg uit over de internationale situatie. „Internationale gevolgen kunnen niet worden onderschat”, zei hij. „Er lijken nog diepere groeven te worden getrokken tussen de grote machtsblokken in de wereld.”

Desondanks is Willem-Alexander hoopvol over internationale samenwerking in de Europese Unie: „De overeenkomsten en gedeelde belangen brengen de lidstaten altijd bij elkaar.” Hij noemde ter illustratie onder andere de samenwerking tussen landen voor de aanschaf en ontwikkeling van coronavaccins.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima na het uitspreken van de troonrede op Prinsjesdag in de Grote Kerk. Rechts minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. Foto Koen van Weel/ANP

