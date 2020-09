Klein menselijk drama gebed in grote geopolitieke thema’s

De mijnen zijn leeggepompt, de rivieren verzilt. Het is geen aangenaam toekomstbeeld dat de Oekraïense filmmaker Valentyn Vasyanovych schildert in zijn vierde speelfilm. Atlantis opent met een even simpele als apocalyptische tekst: ‘2025. Oost-Oekraïne. Een jaar na de oorlog.’

Die oorlog, dat is de oorlog met de Russen, geïnspireerd op een bezoekje dat de regisseur bracht aan de Donbass, waar in 2014 een conflict uitbrak tussen het regeringsleger en pro-Russische separatisten dat in de wereld van vandaag nog nasmeult, en in de wereld van Vasyanovych leidde tot een overwinning voor het Oekraïense leger. Een triomf van de verschroeide aarde. Het land ligt in puin. De economie is failliet. De staalfabriek waar de zwaar getraumatiseerde soldaten werk hebben gevonden wordt door de internationale directie gesloten. De laatste voorraden worden naar de Krim vervoerd.

Hoe diep Atlantis ook in een complexe historische realiteit geworteld is, multitalent Vasyanovych, die de film schreef, produceerde, draaide, monteerde en regisseerde, doet met die kleine flash forward naar de nabije toekomst iets wonderbaarlijks. Hij trekt de gebeurtenissen uit de tijd, maar maakt ze daarmee des te actueler. Voor sciencefiction heb je soms niet meer nodig dan een bescheiden titeltekst die alles wat daarna volgt in een nieuw kader plaatst. Dat, en het geweldige camera-oog van Vasyanovych.

Atlantis is namelijk een monumentale fotografische prestatie. Grotendeels geschoten in majestueuze, grandioos gechoreografeerde totaalshots volgen we de belevenissen van ex-militair Sergei, die als vrachtwagenchauffeur richting Krim kennismaakt met vrijwilligster Katya. Zij heeft het op zich genomen om de anonieme doden uit de massagraven te identificeren en een menswaardige begrafenis te geven.

Onder het gewicht van al die grote geopolitieke, technologische en ecologische thema’s waar de film naar kijkt ontrolt zich zo een klein, wanhopig verhaal van menselijke warmte. Heel letterlijk. De pure, brute, onheilspellende poëzie van Vasyanovych’ verlaten slagvelden wordt aan het begin en het einde van de film ingekaderd door twee mysterieuze scènes die met een warmtecamera gedraaid zijn. Scènes van leven en dood. Misschien is de ene een herinnering en de andere een droom. Misschien is het andersom. Ze gloeien nog lang na nadat de modder en het metaal hun licht verloren hebben.

Drama Atlantis Regie: Valentyn Vasyanovych. Met: Andriy Rymaruk, Liudmyla Bileka, Vasyl Antoniak. In: 24 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven