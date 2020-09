‘Justitie VS onderzoekt openbaring geheime informatie in boek Bolton’

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar de ex-nationale veiligheidsadviseur John Bolton en het kritische boek dat hij in juni uitbracht over president Donald Trump. Dat melden The New York Times en The Wall Street Journal dinsdag op basis van ingewijden.

Justitie zou onderzoek doen naar de vraag of Bolton geheime informatie openbaarde bij de publicatie van het boek, getiteld The room Where It Happened: A White House Memoir. Federale aanklagers zouden maandag dagvaardingen hebben gestuurd naar de uitgever van het boek, Simon & Schuster, waarin ze vragen om alle communicatie met Bolton te overleggen. Volgens The New York Times is Bolton zelf niet gedagvaard.

‘Verbazingwekkend ongeïnformeerd’

In het boek tekent Bolton, die van april 2018 tot en met september 2019 als Trumps nationale veiligheidsadviseur diende, zijn ervaringen op van zeventien maanden werken in het Witte Huis. Hij schetst het beeld van een „verbazingwekkend ongeïnformeerde” president, die zich makkelijk laat inpalmen door autoritaire leiders. Advocaten van het Witte Huis probeerden de publicatie van het boek zonder succes te blokkeren, ook bij de rechtbank. Daarvoor gebruikten ze mede het argument dat Bolton geheime informatie openbaar zou maken, die de nationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Zelf ontkende Bolton die aantijging.

De rechter liet de publicatie van het boek toen doorgaan. Hij achtte schade aan de nationale veiligheid niet onbewezen, maar wees het blokkeren van de publicatie van het boek af omdat er al 200.000 exemplaren waren verspreid onder boekhandelaren en media wereldwijd. Daarmee was de „schade al aangericht”, oordeelde de rechter. Wel zou Bolton de nationale veiligheid hebben geschaad. Hij had de tekst voor publicatie namelijk niet laten lezen door medewerkers van het Witte Huis. Deze review is gebruikelijk bij de publicatie van memoires van voormalige regeringsmedewerkers en moet mede voorkomen dat geheime informatie wordt gepubliceerd.