‘Het voelde als moord, maar de personages die de vaart eruit haalden, moesten weg’

Mag ik u een geheimpje vertellen? Veel interviews die u leest, verliepen in het echt anders. De geïnterviewde stamelde, maakte gedachten niet af, verhaspelde zinnen, kwam tien minuten later terug op een oud punt. Achteraf is het dan knippen, samenvoegen, boetseren en gladstrijken. Hoofdzaak is dat je de toon en teneur van de spreker correct weergeeft. Hij moet zich ‘erin herkennen’.

Maar soms ontmoet je iemand die in afgemeten, fraaie volzinnen spreekt. Je kan zijn verhaal bijna letterlijk afdrukken. De Italiaans-Schotse schrijver-regisseur-producer Armando Iannucci (56) is zo iemand, ontdekte ik al toen ik hem in 2017 in Rotterdam sprak over zijn wrange politieke komedie The Death of Stalin. Iannucci was toen bekend als ‘show runner’ van snedige, cynische politieke series als The Thick of It en Veep, en als partner van Steve Coogan in zijn rol van gênante mediapersoonlijkheid Alan Partridge.

Met The Personal History of David Copperfield slaat Iannucci een nieuwe weg in: kostuumdrama. Of eerder: kostuumkomedie. Hij castte de film kleurenblind, met de Indiase Brit Dev Patel als David Copperfield in een 19de-eeuws Engeland vol gekleurde Victorianen. Enfin, laat hem het verder zelf maar vertellen. Ik belde hem tijdens de lockdown, medio april.

„Ik was als tiener al een Charles Dickens-fanaat. Dickens heeft een duistere, sombere reputatie terwijl het zulk compleet proza is, boordevol originele ideeën en psychologisch inzicht, actie en humor. David Copperfield is – samen met Great Expectations – mijn favoriete Dickens. Ik las het voor het eerst toen ik 13 of 14 was. De moderniteit ervan trof me toen al, maar het idee van een adaptatie ontstond zo’n tien jaar geleden pas, toen ik het herlas. Toen besefte ik pas echt dat het hier gaat over een oudere man die terugkijkt op zijn jeugd en beseft dat niet al zijn herinneringen kloppen, details ontbreken, hij zaken aandikt of verzint. Maar toch: dit is het verhaal waarin hij gelooft. Het is Dickens’ meest autobiografische boek, een viering van iemand die wordt wat hij nu is. Een verhaal over het vertellen van verhalen.

„David Copperfield gaat natuurlijk ook over de ‘status anxiety’ van de middenklasse, en dat zijn we tegenwoordig bijna allemaal. De ambitie om hogerop te komen, bij de elite te horen. De angst om in het proletariaat terug te vallen, verworpen en geridiculiseerd te worden vanwege je bescheiden afkomst. Dat was Copperfields angst, en Dickens’ angst.

Intimiderend

„Tien jaar geleden was ik nog niet klaar voor zo’n film. Ik deed actuele, politiek gekleurde satire voor televisie. Maar na The Death of Stalin dacht ik: waarom niet nu? Ik had een geweldig team, camera, kostuums, make-up. Dus de laatste week zei ik: mijn volgende project wordt David Copperfield, wie doet er mee? Bijna iedereen, gelukkig.

„Het was best intimiderend, 600 pagina’s tekst indikken tot een film van nog geen twee uur. David Copperfield inspireerde vooral miniseries, en dat is geen wonder. Maar in mijn ogen is het daarvoor totaal ongeschikt, want dit is iemand die op zijn leven terugkijkt. Dat moet dan toch in één ruk?

„Ik begon met een vrij gedachteloos script in Charles Dickens’ eigen taal, zonder begin, midden of eind. Dat was heel grappig om te lezen. Daarna kwam het droevige gedeelte, waar we een plot moesten verzinnen. Welke personages gooien we overboord? Dat voelde als moord, maar we waren genadeloos – wie de vaart eruit haalde, moest weg. De vrouwen moesten we juist een beetje uitbouwen. Want je kan Dickens wel verwijten dat zijn vrouwelijke personages vreselijk saai zijn. Met name Agnes, David Copperfields grote liefde. Dat is zo’n Victoriaanse matrone, betrouwbaar, solide en nuchter: stomvervelend al met al.

„Toen ik klaar was, volgde er een angstwekkend moment: dat ik mijn script aan de nakomelingen van Dickens en de Dickens Society voorlegde. Ik mocht bij de familie dineren en ze vonden het prachtig: een pak van mijn hart. Want ik heb ook David Copperfield zelf hard aangepakt, Dickens dus. Filmisch is het een obstakel dat hij in de roman louter observeert, maar een protagonist in een film moet energiek handelen, anders wordt het erg saai. De achter-achterkleinkinderen van Dickens vonden het prima. Zij weten hoe Charles Dickens echt was: een labiel, enthousiast man. Zijn kinderen hoorden hem tijdens het schrijven door de studeerkamer ijsberen en tegen de spiegel praten en schreeuwen met rare stemmetjes.

„Wat betreft de humor: Dickens werd minder grappig naarmate de jaren vorderden. Little Dorrit is vooral droevig en verontwaardigd over de afschuwelijke leefomstandigheden voor kinderen in Engeland. Bij David Copperfield is Dickens halverwege dat pad. Hij was 35, 36 jaar oud, een arrivé en ’s werelds beroemdste schrijver, met genoeg zelfvertrouwen om over zijn eigen leven te filosoferen op dat enorme podium.”

„Dat ik kleurenblind castte, begon met [de acteur] Dev Patel. Ik ben een enorme fan en ken zijn enorme bereik. Dat hij hartstochtelijk, verlegen, verliefd, broeierig of charismatisch kan zijn en ook nog heel goed is in fysieke komedie en geweldig in imitaties – maar dat heb ik op de set ontdekt.

„Ik besefte ook dat er na 2010 een werkelijk fantastische generatie gekleurde acteurs in Engeland is opgestaan. En dat wij enorm veel kostuumdrama produceren waarin zij op zijn best de thee mogen rondbrengen. Dan ben je als gekleurde acteur dus beperkt tot hedendaags sociaal drama of misdaadfilms. En maak je dus maar de oversteek naar Hollywood, wat zwart Amerika je dan weer kwalijk neemt.

„Dus ik heb gezegd: Dev Patel is mijn David Copperfield en we casten kleurenblind. Een Plan B is er niet. Ik wil gewoon de meest angstwekkende Mrs. Steerforth, en dat is Nikki Amuka-Bird toch? Ik geloof rotsvast dat dit de norm wordt. Mensen zijn de afgelopen tien, vijftien jaar al gewend geraakt dat gekleurde acteurs rollen spelen die niet draaien om hun etnische identiteit. Dus waarom dan niet in Dickens, in Victoriaans Engeland? Omdat het ‘niet authentiek’ is, hoor ik wel eens. Mijn god, wat in films is wel authentiek? Het is een constructie, we zijn elders volledig bereid die kunstmatigheid te omhelzen. Ik denk dat het publiek er allang klaar voor is. En er hebben de laatste tijd allerlei films succes die dat punt bewijzen.”

