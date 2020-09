Fijn even het verleden negeren (en vergeten)

Politici zijn verslingerd aan vooruitblikken. Het schept ruimte om het verleden te negeren, en kiezers willen dat ook. Ooit beschreef ik dat campagnes hier altijd over plannen gaan, nooit over prestaties, waarna een opiniepeiler me een onderzoek toespeelde. Er bleek uit dat kiezers amper interesse hebben in beslissingen van een paar jaar eerder, ze willen weten wat politici van plan zijn.

Nu is het vreemde van Prinsjesdag en de algemene beschouwingen, deze week, dat alle officiële vooruitblikken van ministeries en planbureaus in korte tijd waardeloos kunnen worden. Komt er een tweede golf, valt Joe Biden van een trapje, verergert de Brexit-ruzie, blijkt er wel/niet een coronavaccin beschikbaar – en alle prognoses over groei en staatsschuld kunnen het raam uit.

NRCschetste maandag hoe het grote debat van deze week ook kan bepalen welke politicus in 2021 de uitdager van Rutte wordt. Zo werkt het politieke brein: campagnes eindigen hier in een tweestrijd om de premiersvraag, en alle leiders vlassen op die twee posities. En waar de meeste kiezers zich pas drie dagen tevoren op verkiezingen oriënteren, en de meeste media drie weken, doen politici dit minimaal drie maanden. Het zit al in hun hoofd.

Uitdagers krijgen het wel lastig. Rutte zal zo lang mogelijk crisispremier blijven, dus vóór zijn aanwijzing als lijsttrekker loopt elke kandidaat-uitdager het risico dat kritiek op de premier overkomt als zelfzuchtige poging de nationale coronabestrijding onderuit te halen. Linke soep.

Zeker na het ‘wegloopdebat’ over zorgsalarissen heeft Wilders de beste papieren uitdager te worden. Toch laat juist hij zien hoe zinvol aandacht voor het verleden kan zijn. Ook in 2017 stond hij er uitstekend voor, de wereldpers liep voor hem uit, maar om onheldere redenen was hij weken vrijwel afwezig – en zakte electoraal in elkaar. In 2019 verloor hij drie van de vier Europese PVV-zetels. In 2018 hypete hij PVV-deelname aan de Rotterdamse raadsverkiezingen, waarna hij in één dag zijn lijsttrekker wegens antisemitische sympathieën moest afzetten. Zijn manco: hij heeft nooit een partij opgebouwd, te argwanend, en mist daardoor elk fundament voor een bestuurlijke rol.

Je kunt erbij zeggen: en hij is veroordeeld voor groepsbelediging wegens ‘minder minder’. Al heb je een andere vermoedelijke lijsttrekker met een vergelijkbare veroordeling: de rechter oordeelde in 2007 dat Rutte als staatssecretaris van Sociale Zaken (2002-2004) aanzette tot discriminatie van Somaliërs. Zo is de kans reëel dat in 2021 twee politici met een dergelijke veroordeling een bepalende rol vervullen, en dat het er toch niet over gaat. Omdat politici én kiezers het verleden hier nu eenmaal liever negeren (en vergeten).

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.

