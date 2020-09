Familie van doodgeschoten Breonna Taylor schikt met stad Louisville

De familie van de doodgeschoten zwarte Amerikaanse vrouw Breonna Taylor heeft een schikking getroffen met het stadsbestuur van Louisville. Volgens The New York Times gaat het om een bedrag van 12 miljoen dollar (ruim 10 miljoen euro). Ook heeft de stad, in de oostelijke staat Kentucky, hervormingen aangekondigd voor de lokale politie.

Taylor (26) werd afgelopen maart neergeschoten in haar appartement in Louisville nadat politieagenten er waren binnengevallen. De operatie was onderdeel van een onderzoek naar de ex-vriend van Taylor, een drugsdealer. Ze was binnen met haar nieuwe vriend die gewapend was en een schot loste op de plotseling binnenvallende agenten. De agenten schoten terug en daarbij raakte Taylor dodelijk gewond. De familie van de vrouw, die een medisch technicus was, spande een rechtszaak aan tegen Louisville.

Een van de dinsdag aangekondigde hervormingen voor de lokale politie is dat zij een huiszoekingsbevel voortaan eerst moeten voorleggen aan een overste, waarna die pas naar een rechter gaat. De dood van Taylor leidde aanvankelijk tot weinig ophef in de VS. Nadat in juni grootschalige protesten uitbraken na de dodelijke arrestatie van George Floyd in Minneapolis, werd ook haar naam veelvuldig gescandeerd bij demonstraties tegen racisme en politiegeweld in het land.