Evelyn Taocheng Wang maakt kunst met spelfouten en oliebollen

Grappige kunst is een schaars goed. Ik moet nog steeds af en toe denken aan Sigmar Polke, die in 1969 een abstract schilderij de titel Hogere wezens bevalen: rechter bovenhoek zwart schilderen meegaf. Maar gelukkig ook aan David Shrigley, die zijn volgers op Instagram elke dag trakteert op een tekening en een tekst. Op 10 juli stuurde hij bijvoorbeeld een volle vuilniszak vergezeld van de woorden: ‘Is it rubbish? It’s hard to know’. Als er een dag niets komt, kunnen we denken aan zijn monument in Central Park in New York, waar hij een boodschappenlijstje in steen liet beitelen.

In Nederland is nu een tentoonstelling te zien waarvan, en dat moet voor het eerst zijn, de titel expres een spelfout bevat: ‘Het bloemblaadje dat tijdens het ochtendkrieken was gevallen, paktte ik op in de avondschemering’.

Het is de titel van een tentoonstelling van Evelyn Taocheng Wang, die met een ongebruikelijke lichtheid, waarvan de bron wellicht melancholie is, of ontgoocheling, de wereld te lijf gaat. Zij maakt kunst van en met spelfouten, jurken, Mondriaan en oliebollen. Vaak zijn er ook schemerlampjes bij. Gezellig!

Evelyn Taocheng Wang, ‘Sayings of Picked-Up (Window of Hermitage)’, No. 6, 2019, inkt en aquarel op rijstpapier, 45 × 48 cm. Evelyn Taocheng Wang, ‘Sayings of Picked-Up (Window of Hermitage)’, No. 6, 2019, inkt en aquarel op rijstpapier, 45 × 48 cm.

Werk van Evelyn Taocheng Wang (Chengdu, 1981) is dit najaar op drie plekken in Amsterdam te bekijken, in het Stedelijk, in de Hermitage en bij Circl.art, de kunstruimte op de Zuidas van de ABN AMRO-bank. Daarnaast exposeert ze buiten Amsterdam ook nog op een paar groepstentoonstellingen, onder meer in het Centre Pompidou in Parijs.

In het Stedelijk doet Wang mee aan In the Presence of Absence met het werk Spreading Elegance. Daarvoor gaf ze haar eigen jurken en andere kleding van het Franse merk Agnès B. via Facebook aan mensen die haar in ruil daarvoor in een brief uitleggen wat elegantie voor hen betekent.

Massagessalon

In de Hermitage exposeert Wang omdat ze de ABN AMRO-Kunstprijs won. een prijs die eerder ging naar onder meer Helen Verhoeven, Melvin Moti en Saskia Noor van Imhoff.

De spelfout in de titel van Wangs werk, een citaat van een Chinese schrijver, hoort bij een van de onderwerpen van de expositie: het leren van de Nederlandse taal.

Evelyn Taocheng Wang, ‘Het gaat regenen! Eet smakelijk! (Mondriaan Oliebollen of Trashy Mondriaan)’, 2020, acryl, inkt en aquarel op rijstpapier, 98 × 180 cm. Evelyn Taocheng Wang, ‘Het gaat regenen! Eet smakelijk! (Mondriaan Oliebollen of Trashy Mondriaan)’, 2020, acryl, inkt en aquarel op rijstpapier, 98 × 180 cm.

De expositie is een soort persoonlijk, luchtig en lyrisch verslag van een inburgeringscursus, waarbij Wang niet alleen de Nederlandse taal, maar ook Mondriaan, oliebollen en het Hollandse licht buit maakt en becommentarieert. Ze voelt zich hier vooral thuis bij lelijke nieuwbouw – die doet haar aan China denken.

Wang won eerder al de Volkskrant Beeldende Kunst Prijs, de Dorothea von Stetten prijs en de Dolf Henkes prijs. Ze studeerde in Nanjing klassieke Chinese schilderkunst en studeerde daarna verder in Frankfurt en Amsterdam, aan de Städelschule en De Ateliers.

Om bij te verdienen werkte ze in Amsterdam een paar maanden in een massagesalon, waar ze een serie tekeningen over maakte. In 2016 bouwde ze de hele salon als installatie na in Kunstmuseum Bonn. Ze gaf er ook massages.

In het fraai door Irma Boom vormgegeven boekje bij de tentoonstelling in de Hermitage kunnen de tekeningen worden uitgevouwen. Het is moeilijk dat te doen zonder ze te beschadigen. Wang moet dat hebben geweten. Vouwen en scheurtjes mogen dus meedoen in haar werk, net als spelfouten – niets is te min.

Evelyn Taocheng Wang: Hermitage, A’dam. T/m 31/1/’21. Info: Exposities: Hermitage, A’dam. T/m 31/1/’21. Info: hermitage.nl In the Presence of Absence. Stedelijk Museum, A’dam. T/m 31 jan. 2021. Info: stedelijk.nl Circl.art, Gustav Mahlerplein 1B, A’dam. T/m 10/11 Info: circl.nl

