Duitsland neemt ruim 1500 extra vluchtelingen van Griekse eilanden op

Duitsland neemt ruim 1.500 extra vluchtelingen uit Griekenland op. Daarover zijn bondskanselier Merkel (CDU), haar minister van Binnenlandse Zaken Seehofer (CSU) en vicekanselier en minister van Financiën Scholz (SPD) het dinsdagmiddag eens geworden.

Het gaat daarbij uitdrukkelijk niet alleen om migranten uit het vorige week afgebrande opvangkamp Moria op het eiland Lesbos. Duitsland laat in overleg met de regering in Athene van verschillende Griekse eilanden 408 gezinnen overkomen, in totaal 1.552 personen, van wie in Griekenland al is vastgesteld dat ze voor opvang in aanmerking komen. Los daarvan had Duitsland vorige week al aangekondigd 150 minderjarige alleenstaande asielzoekers te zullen opnemen.

Griekenland is er volgens Duitse media veel aan gelegen niet alleen migranten uit Moria naar Duitsland te laten vertrekken, om zo de indruk te vermijden dat het in brand steken van een vluchtelingenkamp loont. De Griekse politie heeft dinsdag vijf jonge Afghaanse mannen gearresteerd, die ervan verdacht worden de brand vorige week te hebben aangestoken. Kort daarvoor was hun asielverzoek afgewezen.

Aanspraak op opvang

Belangrijk voor Berlijn is dat de 1.553 mensen die nu mogen komen, in Griekenland al de procedure hebben doorlopen die bepaalt of ze aanspraak op opvang kunnen maken. Was dat nog niet gebeurd, dan zouden ze dat in Duitsland alsnog moeten doen, met het risico dat ze vervolgens uitgezet moeten worden.

Met het aanbod om deze ruim 1.500 mannen, vrouwen en kinderen te laten overkomen, komt de regering-Merkel niet tegemoet aan de wens van een aantal Duitse steden en deelstaten, die vooral vluchtelingen uit Moria wilden opnemen. De Griekse regering zou daar niets voor voelen, omdat het bij migranten in Turkije de indruk zou wekken dat Lesbos weer een goede springplank is naar de rest van Europa.

Dat zou hen kunnen aanmoedigen om weer met mensensmokkelaars in zee te gaan en de oversteek van Turkije naar Lesbos te wagen. Binnen de kortste keren zou Moria, of een nieuw kamp op Lesbos, dan opnieuw overvol zijn. De afgelopen jaren is dat vaker gebeurd, nadat enkele honderden of duizenden mensen uit Moria naar het Griekse vasteland waren gebracht.

