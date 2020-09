Duitser Kämna wint eerste Alpenrit

Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) heeft dinsdag de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. De 24-jarige Duitser bleef over van een groep vroege vluchters die de ruimte kreeg van het peloton. Na een solo van zo’n twintig kilometer kwam hij alleen over de eindstreep, ruim een minuut voor achtervolger Richard Carapaz van Ineos-Grenadiers. De Zwitser Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) werd derde.

De zestiende rit voerde de renners voor het eerst door de Alpen. Ze vertrokken uit de plaats La Tour-du-Pin voor een etappe van 164 kilomter met vijf beklimmingen, met de finish in Villard-de-Lans. Ook de komende twee dagen staan er Alpenritten op het programma.

Geletruidrager Primoz Roglic (Jumbo-Visma) had samen met het peloton een achterstand van ruim vijftien minuten op de dagwinnaar. Kämna vormt geen gevaar voor de leider van het algemeen klassement. Titelverdediger Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), die ook dit jaar een van de grote favorieten voor de eindzege was, liet zich al vroeg afzakken uit het peloton en verloor zo net als afgelopen zondag meerdere minuten. De Colombiaan is zo niet langer een bedreiging voor de leiders in het algemeen klassement, maar kan later deze week nog wel meestrijden om een etappezege.