Dit was Prinsjesdag 2020

Het was een ongebruikelijke Prinsjesdag: geen gouden of glazen koets, geen ceremonie in de Ridderzaal. De staatssecretarissen waren er niet bij en de Kamerleden lieten hun partners thuis. Hekken en afzettingen moesten voorkomen dat er te veel publiek langs de route zou staan. Maar veel was ook hetzelfde.