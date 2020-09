Debuut in stijl: met een webinar

Het was haar eerste werkdag als voorzitter van VNO-NCW. En Ingrid Thijssen, het nieuwe gezicht van de bedrijfslobby, moest het dit jaar doen zónder het jaarlijkse netwerkevenement bij uitstek: de Prinsjesdagborrel van VNO-NCW in het Haagse perscentrum Nieuwspoort, waar prominenten uit politiek, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld zich verdringen om met elkaar te netwerken.

In plaats daarvan organiseerde Thijssen een webinar, waar ze premier Mark Rutte (VVD) en ministers bevroeg over het kabinetsbeleid – onder toeziend oog van belangstellenden die geprojecteerd werden op het grote scherm achter hen.

Eigenlijk zou Thijssen al in juli zijn aangetreden, maar door de coronacrisis bleef haar voorganger Hans de Boer een paar maanden langer. Wel liep Thijssen vanaf juli met De Boer op en werd ze betrokken bij beslissingen. „Zo kon ik op gang komen en alvast veel mensen ontmoeten”, zei Thijssen in het webinar. Ook zat ze aan tafel bij de onderhandelingen over de uitwerking van het pensioenakkoord en het derde steunpakket.

Lees ook dit profiel over Thijssen: Zij kan het old boys network doorbreken

Haar aantreden verliep dinsdag relatief geruisloos. Zeker vergeleken met dat van De Boer, die vlak voor zijn aantreden in 2014 zeven kranteninterviews gaf waarin hij direct duidelijk maakte wat voor voorzitter hij zou worden: iemand die klare taal spreekt en de confrontatie niet schuwt. Hij uitte kritiek op het kabinet en op het sociaal akkoord dat zijn voorganger Bernard Wientjes met Rutte II had gesloten.

Het contrast met Thijssen is groot. De voormalige directeur van netwerkbedrijf Alliander gaf voor haar aantreden slechts één interview, waarin ze niets opzienbarends zei. Ook heeft ze nog geen concrete koers bepaald voor haar voorzitterschap. Ze wil meer tijd uittrekken voor het ontmoeten van leden.

Dat sluit aan bij een uitspraak die ze in 2017 deed in NRC over het verschil tussen mannen en vrouwen. „Mannen verkondigen meer meningen”, zei ze, „vrouwen stellen vragen.”

Imago verbeteren

De eerste vrouwelijke werkgeversvoorzitter treedt aan in een periode waarin het bedrijfsleven harde klappen verwacht: meer verliezen, meer faillissementen, meer ontslagen. Vooral doordat de overheid haar ruimhartige steun vanaf volgende maand gaat afbouwen.

Toen Thijssen begin dit jaar gevraagd werd als opvolger van Hans de Boer, leek nog een heel ander thema haar voorzitterschap te zullen domineren: het verbeteren van het imago van grote bedrijven.

Lees ook dit interview met Thijssen (2017): ‘Mannen verkondigen meningen, vrouwen stellen vragen’

Dat imago had een deuk opgelopen, mede door de lobby van VNO-NCW om de dividendbelasting af te schaffen. En ook doordat de loongroei achterbleef bij de economische groei. Zelfs (VVD-)premier Rutte haalde uit naar grote bedrijven: „Het enige wat stijgt is het salaris van de topmannen”, zei hij vorig jaar op een partijbijeenkomst.

Bij VNO-NCW wordt sindsdien nagedacht over het verkleinen van de kloof tussen bedrijfsleven en samenleving, onder de werktitel ‘brugproject’. Al neemt het vertrouwen van Nederlanders in het bedrijfsleven sinds het uitbreken van de coronacrisis juist weer toe, volgens een periodieke meting in april van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Toch wil Thijssen (D66-lid) graag aan de slag met dit onderwerp, zei ze dinsdag, evenals met duurzaamheid en snelle begeleiding voor mensen die hun baan dreigen te verliezen.

En of Thijssen – die door de sollicitatiecommissie een ‘verbinder’ werd genoemd – dan zo anders gaat opereren dan Hans de Boer? Daar wilde ze in het webinar niet te veel op vooruitlopen. „Ik vind het essentieel om te verbinden, maar af en toe moet je voor je achterban ook even je tanden laten zien.”