De toeristen op Bali blijven weg: dan maar weer sinaasappels telen

De Ballistic Ink tatoeageshop, with Aussie standards, is dicht. Buurman XOXO Bali Ice cream: dicht. Daar weer naast hangen bij de Coco Express minisupermarkt vuilniszakken voor de ruiten. Dicht. Zo gaat het door. Sommige winkels zijn met panelen dichtgetimmerd, andere hebben de rolluiken naar beneden of karton voor de etalage.

De normaal zo populaire winkelstraatjes van trekpleister Kuta op het Indonesische eiland Bali hebben nu veel weg van een verlaten filmset. De beat van de bar op de hoek tettert over straat, gasten hebben ze ook daar niet. De danspassen van het meisje in hotpants met tijgerprint voor de ingang missen hun doel.

Indonesië laat al bijna een half jaar geen buitenlandse toeristen het land binnen. Aanvankelijk was de gouverneur van vakantie-eiland Bali optimistisch en zei hij dat vanaf 11 september internationale vakantiegangers weer welkom waren. Ze hadden speciaal de hindoeïstische maankalender er op nagekeken. En hoe onwaarschijnlijk en onhaalbaar die datum ook leek, veel Balinezen hadden erop gerekend.

Grote tegenvaller

Indonesië heeft de verspreiding van het coronavirus niet onder controle en dus blijven de grenzen dicht, ook die van Bali. In elk geval tot eind 2020 en mogelijk langer. Het is een grote tegenvaller dat inwoners nog maandenlang hun inkomsten ergens anders vandaan moeten zien te halen. Dit blijkt buitengewoon moeilijk op een eiland dat al decennia drijft op toerisme.

I Wayan Kontong heeft het geluk dat zijn familie een flink stuk grond bezit, in de hoger gelegen heuvels op twee uur rijden vanuit het toeristische zuiden. Dertig jaar geleden verhuisde hij naar de stad, waar hij een boetiek had en als chauffeur werkte. „Ik reed toeristen rond van allerlei nationaliteiten, maar vooral Chinezen.”

Nu heeft hij het personeel van de boetiek ontslagen en staat hij voor het eerst in jaren weer zelf sinaasappels te plukken in de boomgaard. „Ik had geen keus. Er zijn nul klanten.”

De kolen liggen er bruin en aangevreten bij. Wayan laat het maar zo

Het verbouwen van groenten en fruit is wel even wennen, vertelt hij. Als kind keek hij mee met zijn ouders, maar zelf telen is toch anders. „Hoe zit het met onkruid en welke verdelgers moet je gebruiken?” Behalve sinaasappelbomen heeft hij een veld vol groene kool geplant en is hij net met koffie begonnen.

De kolen liggen er bruin en aangevreten bij. Wayan laat het maar zo. Hij kon er geen klandizie voor vinden. „De meeste restaurants zijn dicht, niemand wil ze hebben. Ik heb er verlies op geleden, misschien wel tien miljoen roepia.” Omgerekend komt dat neer op ongeveer 600 euro.

Net als Wayan zijn meer Balinezen noodgedwongen teruggekeerd naar hun dorpen in de rustiger delen van het eiland. Precieze cijfers zijn er niet, maar de trend is duidelijk. In lokale media gaan verhalen rond van dorpshoofden die verloren zonen en dochters weer welkom heten. Naar het dorp van Wayan zijn zo’n vijftien mensen teruggekomen, schat hij, op bijna achthonderd inwoners. Hij blijft optimistisch: „Mijn familie vindt het gezellig dat ik er weer ben.” Voor corona kwam hij één, hooguit twee keer per maand langs.

Tassen met eten

Het lukt lang niet iedereen de eindjes aan elkaar te knopen. Duizenden gezinnen krijgen voedselhulp via de Westerlaken foundation, een stichting van Nederlander Rodney Westerlaken. Hij woont al dertien jaar op Bali, doet onderzoek naar de cultuur en nu ook naar de gevolgen van de coronacrisis. Twee keer per week deelt zijn stichting tassen met eten uit.

In elk pakket zitten een grote zak rijst, olie, noedels en groenten. Genoeg voor vier maaltijden voor vier personen. Er zijn allerlei van dit soort initiatieven op het eiland, zegt Westerlaken, en ze zijn hard nodig: „Het is puur noodhulp. Mensen hebben honger, omdat hun inkomsten zo acuut zijn weggevallen.”

Vandaag zijn weer honderd Indonesiërs aan de beurt, de tasjes staan precies uitgeteld klaar. Met een megafoon roept Westerlaken de namen om. De stoelen in de rij staan keurig op anderhalve meter afstand van elkaar. Iedereen moet zijn handen wassen en alleen met een mondkapje op mag je naar binnen.

I Wayan Bakta zet zijn handtekening voor ontvangst en vertelt daarna dat hij blij is met elk beetje hulp. „Mijn broer, mijn vrouw, ik, we hadden allemaal werk in restaurants. Ik heb natuurlijk wel zitten kijken naar ander werk, maar ik kan niets vinden. En alles wat ik kan, heeft met toerisme te maken.”

Primaire levensbehoeften

Hier in Bitera heeft ongeveer 30 procent van de inwoners een baan in de toerismesector, vertelt I Nyoman Sumantra. Hij is de gekozen traditionele leider van dit district. Door de coronacrisis blijkt maar weer hoe afhankelijk Bali is van het toerisme, zegt hij. Volgens hem geen goede zaak. „We hebben alternatieve bronnen van inkomsten nodig. Het is riskant om zo op één sector te leunen.”

Samen met andere dorpshoofden probeert Nyoman nu „de oude Balinese levensstijl” terug te brengen, met meer akkerbouw en veehouderij. Ze stellen grond van het dorp gratis beschikbaar aan inwoners die hun baan hebben verloren. „We vertellen hen dat ze zich moeten concentreren op hun primaire levensbehoeften, op goed eten. Dingen als lifestyle zijn nu niet belangrijk.”

Balinezen hebben hun gemeenschap nog om op terug te vallen, maar dat geldt niet voor de pendatang, de ‘nieuwkomers’. Zij kwamen uit andere delen van Indonesië naar Bali omdat hier het geld te verdienen viel – maar nu hebben ze het zwaar. Van de voedselhulp van Rodney Westerlaken gaat ongeveer 20 procent naar die nieuwkomers. Maar lokale bestuurders houden de boel in de gaten: ze letten op of hulp wel altijd óók naar Balinezen gaat.

Bali heeft eerder rampen te verwerken gekregen. Na twee grote bomaanslagen in 2002 en 2005, met honderden slachtoffers, duurde het jaren voor het aantal toeristen weer op peil was. Een dreigende grote uitbarsting van vulkaan Agung, in 2017, legde het vliegverkeer stil. Steeds kwam de vraag op of Bali niet te veel op inkomsten van vakantiegangers leunt.

En steeds gebeurde het daarna toch gewoon weer, zegt Westerlaken. „Afgelopen jaren gingen stemmen op voor een toeristenstop, omdat het zó druk was op het eiland. Daar hoor je nu even niemand over.”

