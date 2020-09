Col de la Loze is de supersteile ‘truc spéciale’ van de Tour

Die naam gonst al dagen door het peloton, op fluistertoon, omdat geen renner lang durft stil te staan bij de kastijding die hem te wachten staat, maar tegelijkertijd aan weinig anders meer kan denken sinds hij beelden van zwalkende renners op YouTube zag, of van een ploeggenoot die in de Alpen op verkenning ging hoorde hoe erg het is; de beklimming van de Col de la Loze, de nieuwste truc spéciale van Tour-organisator ASO.

Tot vorig jaar zomer lag er geen asfalt tot de top. De Loze was het domein van skiërs en wandelaars, die zich met twee stoeltjesliften naar 2.304 meter lieten brengen, en vanaf daar Courchevel konden bereiken, of aan de andere kant Méribel, steden die deel uitmaken van het skigebied Les Trois Vallées. Maar men zag er ook in de zomer kansen. Dus werd besloten de valleien met een fietspad aan elkaar te verbinden. Fase 1 was klaar in juni 2019; de Col de la Loze voor wielrenners was geboren.

Twee maanden later organiseerde de ASO er een klimtijdrit, voor renners onder 23 jaar, tijdens de Tour de l’Avenir. Een generale repetitie voor de Tour. De Nederlander Lars van den Berg verloor vijf minuten op één beklimming. „Het is de zwaarste col die ik ooit heb gedaan”, zegt hij. „Zo steil, en je doet er zo lang over. Bij het bordje met acht kilometer denk je dat je er bijna bent. Maar dat is niet zo.”

De ASO is altijd op zoek naar nieuwe plekken in Frankrijk om de Tour spectaculairder te maken, en te kunnen wedijveren met de Vuelta en de Giro, grote rondes die beroemd werden door onmogelijke geitenpaden en kasseienmuren. De perfecte Tour is een mix van historische cols waar legendarische gevechten werden geleverd, en ritten over onontgonnen terrein.

Innovatiedrift

De beklimming van La Planche des Belles Filles in de Vogezen, decor van de tijdrit op zaterdag, werd nog maar een jaar of vijf geleden ontdekt. Het werd een instant klassieker. Die innovatiedrift zorgt soms ook voor kolderieke taferelen, zoals bij de gridstart van twee jaar geleden. De hoop is dat de Col de la Loze een nieuwe mythische Tour-beklimming wordt. „Volgens mij is dit precies waar de organisatie naar op zoek was”, zegt Lars van den Berg. „Ze willen kijken hoe extreem ze het kunnen maken. Dit is op het randje.”

Daar merk je aan de voet in Brides-les-Bains nog weinig van, al is het vanaf daar nog 21 kilometer tot de sommet. Van zulke lange cols zijn er in Europa niet veel. Maar tot aan skistad Méribel is de Loze niet zo bijzonder.

En dan ineens, bij rotonde des pistes, kan je naar rechts en zie je dat tegen een blauwe piste op een geasfalteerd fietspad is neergelegd – van twee meter breed. Het gaat er zo steil omhoog dat het bijna lachwekkend is. Het paadje ligt er verloren bij, te midden van liften en gras. Het lijkt de bedoeling niet om hier omhoog te fietsen, terwijl het toch de enige autovrije col in Europa is.

Wat volgt zijn zeven kilometers waarbij je soms het idee hebt door een groene Vinex-wijk te rijden als het even afvlakt, maar veel vaker denkt dat men een vergissing heeft begaan. Om de driehonderd meter ligt een steile muur van 20 procent, waar recreanten moeten lopen omdat ze het lichtste verzet niet rond krijgen. Het fietspad is als een laken over het reliëf van de bergkam gelegd. Langs een golfbaan, door een dennenbos, over een pad dat werd gebruikt door mensen die niet van skiën hielden, maar wel van wandelen.

Onregelmatig wegdek

Als je voor de lol omhoog fietst, kan je op de vlakke stukken even ademhalen. Maar als het om het hardst moet, is dat onregelmatige wegdek „om moedeloos van te worden”, zegt Lars van den Berg. Omdat je nergens in een ritme kan komen. „Een lange intervalsessie”, zegt Jumbo-Visma-trainer Mathieu Heijboer. „De langste inspanning deze Tour. Primoz [Roglic] is er zo vaak omhoog gereden dat hij hem kan dromen.” Omdat hij er vuurwerk verwacht. Waarschijnlijk van zijn naaste belager, Tadej Pogacar. Heijboer: „Op een goede dag win je seconden, op een slechte verlies je een half uur.”

Boven aangekomen sta je op het dak van de Tour, met uitzicht op de Mont Blanc, op een plek waar tot voor kort nog geen fietser gekomen was.

Etappe 16 Zege voor Kämna Met alle 156 overgebleven renners vrij van het coronavirus en Tour-baas Christian Prudhomme terug uit quarantaine, ging het Tour-peloton dinsdag in de zestiende etappe op weg naar de Franse Alpen. In finishplaats Villard-de-Lans kwam de Duitser Lennard Kämna, na een rit over 164 kilometer, solo over de streep. De Ecuadoriaan Richard Carapaz werd tweede op 1.27 minuut. Kämna maakte deel uit van een grote kopgroep, met onder meer de Fransman Julian Alaphilippe en de Ier Nicolas Roche en de Belg Tiesj Benoot. De 24-jarige renner van Bora-Hansgrohe reed in de afdaling van de Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotte, een col van de eerste categorie, weg bij de overgebleven concurrenten. Geletruidrager Primoz Roglic en nummer twee Tadej Pogacar bereikten de finish met een achterstand van 16.48 minuten. Titelverdediger Egan Bernal verloor veel meer tijd.