De Belastingdienst liegt met ‘vaagtaal’

Door corona heb ik lang niet over kantoortaal geschreven. Maar dat wil helaas niet zeggen dat de stroom van jeukwoorden die bij bedrijven, gemeenten en ministeries bedacht wordt, is afgenomen. Sterker nog, het lijkt soms wel of er de laatste maanden méér tenenkrommend jargon verzonnen wordt dan ooit.

Zoals minister Hugo de Jonge die half augustus met droge ogen op een persconferentie over coronamaatregelen zei dat er „een regionaal dashboard” komt, een „instrumentenkist en een escalatieladder” – en niemand die toen zei: ‘Doe ’ns normaal man.’

Want het betekent gewoon dat „we het aantal coronabesmettingen regionaal goed in de gaten houden en als het een bepaalde grens overgaat, we maatregelen nemen”, zo schreef een lezer me. Zeg dát dan.

Ik stel me op zo’n moment het werkgroepje op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor dat al die escalatieladders, instrumentenkisten en regionale dashboards bedenkt. Wat voor mensen zíjn dat? Mensen die denken: corona is niet zo belangrijk, dus laten we daar zoveel mogelijk verwarring over zaaien? Of mensen die met ingewikkelde woorden hun werk gewichtig willen maken? Ik hoop dat laatste. Want verwarring zaaien over corona lijkt me best gevaarlijk.

Lezers sturen me op Twitter vaak voorbeelden van dat soort ‘opblaastaal’. Zoals de copyshop die zich ‘partner in grafische dienstverlening’ noemt, een vuilnisbak van IKEA die als ‘oplossing afvalscheiding’ wordt aangeduid en een ‘leverancier in entreevoorzieningen’, wat uiteindelijk om deurmatten bleek te gaan.

Er zijn ook veel mensen die denken dat iets in het Engels zeggen veel indruk maakt. Zoals de boswandeling die tegenwoordig forest bathing heet (écht), het rondbellen door marketingbureaus dat anno 2020 outreach genoemd wordt, of de ‘vibemanager’ die een reclamebureau afgelopen week via een vacature zocht, maar wat uiteindelijk om een manusje-van-alles bleek te gaan.

Er zijn ook bedrijven die met vaagtaal proberen te verhullen dat ze de hele dag geen zak uitvoeren. Zoals het ‘projectkernteam’ dat „tijdens een ontwerpdag” (haha) een ‘kijkrichting’ geformuleerd had – kan het vager? Het is de taal van laffe dakhazen die nergens op afgerekend durven worden.

Maar de érgste categorie is de taal waarmee gelogen wordt – dan is het al een stuk minder om te lachen. Zoals de tweet waarin drones „nieuwe stedelijke mobiliteit” werden genoemd – een eufemisme voor nóg meer overlast in de lucht. Of het persbericht waarin stond dat de coronacrisis „voor veel veranderingen zorgt” bij radiostation BNR. ‘Veranderingen’? Zeg gewoon dat er mensen ontslagen worden, want dát is wat ze bedoelden.

Maar de koning van de liegtaal was de afgelopen maanden toch wel de Belastingdienst in het ‘dossier’ van de toeslagenaffaire. Daarin is rond de 20.000 ouders ten onrechte soms duizenden euro’s per huishouden afhandig gemaakt.

Er is nu „een ouderpanel” geformeerd, zo las ik vorige maand in dagblad Trouw, dat ‘mag meekijken’ hoe de vergoedingen worden bepaald. ‘Meekijken’, inderdaad: meer mogen ze niet. Het is toch om gek van te worden, na al die tijd dat ze al zitten te wachten?

Maar ik viel van mijn stoel toen ik in een tweet van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt las dat er „de afgelopen maanden vele malen meer is uitgegeven aan dure bureaus (zoals Deloitte) die ‘klantreizen’ bedachten voor slachtoffers, dan aan compensatie.”

Klantreizen, serieus? Voor ouders die alles is afgepakt? Kan het vernederender?

Want ‘klantreis’ suggereert dat de gedupeerden klanten zijn. Maar het zijn geen klanten, het zijn slachtoffers. Klanten hebben bovendien iets te kiezen, deze mensen niet.

De arrogantie ook, die uit zo’n woord spreekt, alsof mensen niet doorhebben hoe ze aan het lijntje gehouden worden. Een woord dat ook nog eens bedacht is door organisatieadviesbureaus als Deloitte dat dit jaar 2 miljoen voor deze onzin mag factureren, terwijl tot nu toe slechts een schamele 1,2 miljoen aan de gedupeerde ouders is uitbetaald.

De term ‘klantreis’ is inmiddels schielijk vervangen door ‘ouderreis’, hoorde ik afgelopen weekend van SP-Kamerlid Renske Leijten, die samen met Omtzigt op de bres staat voor de ouders. Een ‘ouderreis’ voor ouders die geen vakantie meer kunnen betalen – om te janken is het.

Maar ik werd zo mogelijk nóg bozer van een vacature van de Belastingdienst, waarin ze mensen zoeken die de ten onrechte gevorderde toeslagen moeten gaan terugbetalen. Dat werd namelijk een „uitdagende baan met impact” genoemd. Nee, Belastingdienst. Het is geen uitdagende baan met impact, het is een baan met grote verantwoordelijkheid.

‘Impact’, ‘klantreis’, ‘ouderreis’, ‘meekijken’ en ‘uitdaging’ is de lege-hoofdentaal van marketeers die je iets willen aansmeren dat je ook kan weigeren. Verantwoordelijkheid is de zware last die op je schouders rust als je een instituut bent dat de levens van burgers met een pennestreek kan verwoesten.

Het is een schande dat de Belastingdienst voortdurend laat zien dit niet te beseffen.

Hoe was jouw week? Japke-d. Bouma wil het graag weten. Tips via @Japked op Twitter.

