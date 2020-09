Volgens de woordvoerder kan op dit moment 75 procent van de bellers binnen twee dagen worden getest. Een kwart van de bellers moet langer dan 48 uur wachten. Hoewel dit te maken heeft met de testcapaciteit in de laboratoria, zijn de GGD’s bezig het aantal medewerkers bij de afsprakenlijn op te schroeven. „Dit verkort de wachttijden niet, maar zorgt er in ieder geval voor dat bellers snel iemand aan de lijn krijgen.”

De bellers zijn voornamelijk boos vanwege de lange wachttijden, aldus de woordvoerder. „Dat is op zich begrijpelijk. Je bent bezorgd, wilt getest worden, moet vervolgens drie keer bellen en als je uiteindelijk iemand aan de lijn hebt, blijkt er geen plek. Maar iemand vervolgens een kutwijf noemen is op geen enkele manier goed te praten.”

Het personeel van de GGD-afsprakenlijn wordt vaak uitgescholden, bedreigd of geïntimideerd door bellers die een coronatest willen inplannen. Dat bevestigt een woordvoerder van koepelorganisatie GGD GHOR na berichtgeving van De Telegraaf. Op basis van ervaringen van de in totaal 2.100 medewerkers schatten de GGD’s dat één op de zes gesprekken „grimmig” verloopt.

Ministerie zet reisadvies Lissabon, Praag en delen van Zwitserland op ‘oranje’

Het reisadvies voor de Portugese hoofdstad Lissabon en de regio daar omheen is dinsdag door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd in ‘oranje’. Ook voor een aantal plekken in Zwitserland en de Tsjechische hoofdstad Praag en omgeving geldt sinds dinsdag dat reizen worden afgeraden tenzij ze noodzakelijk zijn. Wie in een oranje gebied is geweest, wordt geadviseerd na thuiskomst tien dagen in quarantaine te gaan.

In en rond Lissabon lopen de besmettingscijfers op. Daardoor raadt het ministerie af ernaartoe te gaan, bijvoorbeeld op vakantie. Dagelijks vertrekken zo’n vijf vluchten van luchthaven Schiphol naar Lissabon. Voor de andere regio’s in het Zuid-Europese land geldt dat reizigers rekening moeten houden met de veiligheidsrisico’s (‘code geel’). Ook in Praag is sprake van een stijgend aantal besmettingen.

Code oranje geldt in Zwitserland voor gebieden die grenzen aan Frankrijk. In de kantons Genève, Fribourg en Vaud is het aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen dagen „ernstig gestegen”, aldus het ministerie. Mensen wordt aangeraden waakzaam te blijven, omdat bij een nieuwe uitbraak de situatie lokaal snel kan veranderen.